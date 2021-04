Uu robot chantant, voici la DIVA-BOT HRP-4

Nous en sommes là! Un robot presque naturel capable d’imiter les gestes, les mimiques d’une vraie chanteuse, d’interpréter une chanson mais aussi capable de reproduire les expressions faciales d’une artiste quelconque. A cette fin, deux logiciels réalisent cette performance.

Le premier est le Vocalisterner permettant au robot de lire les paroles en lisant sur les lèvres tout en mémorisant les paroles d’une chanson, l’autre est le Vocawatcher qui analyse et intègre les performances d’une chanteuse dans une vidéo. Le robot reproduit les gestes, les mouvements corporels et les expressions naturelles du visage et ce, aux moments appropriés. Tout ceci sonne comme une musique synthétique mais bon, il a toujours place à l’amélioration. Nous ne sommes plus très loin des stars cybernétiques qu’on aimera et qu’on jalousera peut-être, ou de la jolie nymphe programmée pour accompagner nos sorties en solitaire, qui sait !

En extrapolant, on trouve déjà derrière les livres de sciences –fictions de celui qui a inventé le mot cyberespace, l’écrivain américain William Gibson, le vulgarisateur du cyberpunk et son livre IDORU dans lequel Rez, le leader du groupe Rock Lo/Rez annonce ses fiançailles avec une star japonaise du petit écran nommée Rei Toei et qui en fait, est une création virtuelle disposant d’une intelligence artificielle c’est- à – dire une » IDORU ».

Partager : Twitter

Facebook