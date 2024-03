Tim Cook dévoile le nouvel iPad avec son processeur A5X quad-core

Apple a révélé mercredi le nouvel iPad lors de sa Keynote annuelle. Une tablette qui vient s’ajouter aux produits de la marque à la pomme mais qui promet un grand succès auprès des passionnés des nouvelles technologies.

En effet, le nouvel iPad se caractérise principalement par un écran Retina, un processeur A5X quad-core, le support de la 4Get une caméra améliorée. Quant au nom de la nouvelle tablette, Apple n’a révélé aucune dénomination contrairement aux rumeurs concernant un iPad 3 ou un iPad HD.

“Avec la 4G LTE, la nouvelle tablette permettra une vitesse de téléchargement jusqu’à 73 Mbps”, a annoncé Apple ajoutant que parmi les partenaires qui fourniront cette tablette, il y aura Verizon, AT&T aux Etats Unis, Rogers, Bell et Telus à l’étranger. Un logiciel optionnel permettra également de transformer la tablette en un hotspot pouvant accueillir jusqu’à cinq appareils, ce qui nous rappelle les appareils HTC équipés d’Android pouvant se transformer en un hotspot.

La caméra iSight offre avec la nouvelle tablette une qualité de 5 mégapixels et comprend une optique de pointe avec un filtre IR, l’autofocus ainsi que la possibilité de détecter automatiquement les visages. Le système optique permet également l’enregistrement de vidéo à 1080p (full HD).

Pour résumer, le nouvel iPad se caractérise par:

Un écran Retina d’une résolution de 2048 x 1536 pixels,

Un processeur A5X à CPU bi-coeur et GPU à quatre unités,

iSight : capteur dorsal CMOS rétro-exposé de 5 mégapixels, filtre infrarouge et optique à 5 lentilles, détection des visages, vidéo Full HD 1080p,

Siri comme sur l’iPhone 4S,

autonomie de 10 heures et de 9 heures en 4G/3G,

9,4 mm d’épaisseur, 635 g

Comme ses prédécesseurs, le nouvel iPad sera décliné en 16Gb, 32Gb et 64Gb pour, respectivement, 499, 599 et 699 dollars pour la version Wifi et 629, 729 et 829 pour la version Wifi-3G/4G.