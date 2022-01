Google : Please Don’t Stop the Music

Google a lancé une première et réelle offensive contre l’iTunes Store et iTunes Match avec Google Music, son casier numérique qui abandonne son statut de Bêta ainsi que le système d’invitation lié : le service est désormais ouvert à tous, et permet de stocker en ligne jusqu’à 20 000 des titres de sa bibliothèque musicale.

Ces titres pourront être écoutés en streaming sur n’importe quel appareil disposant d’un accès web, le tout complètement gratuitement ! Mais d’après ce qu’on en comprend, il faudra tout de même téléverser les morceaux.

L’autre nouveauté d’importance est le lancement d’une boutique de musique en ligne accessible depuis Android via une application dédiée ou une échoppe en ligne. Google annonce des « millions » de chansons disponibles suite à des accords avec les principales tenors, à l’exception de Warner qui boude. Des extraits de 90 secondes sont disponibles à l’écoute.

L’intégration Google+ est au menu, avec la possibilité de partager des titres avec un cercle de son réseau – les contacts peuvent écouter le morceau dans son intégralité sans quitter leur flux Google+, et sans rien payer.

Des morceaux gratuits sont proposés au téléchargement histoire d’amorcer la pompe. Google Music est disponible à l’adresse suivante : http://music.google.com/, mais est évidemment réservé aux mélomanes américains dans un premier temps.

