Pas de prison, Justin Bieber vient d’enterrer sa vie turbulente passée

Le moins qu’on puisse dire c’est que la vie de Justin Bieber est très mouvementé. En effet, le jeune Canadien fait l’objet de rumeurs continues et attire tout le temps par son comportement provocateur. Plusieurs personnes estiment qu’il est un danger!

Rappelez-vous en janvier dernier à Miami, Justin Bieber a été arrêté pour conduit en état d’ivresse sans permis et sous l’influence de stupéfiants. A présent, le chanteur doit assumer ses actes. Rassurez-vous, votre idole ne va pas en prison! Justin échappe de peu à la prison en échange il devra apprendre à gérer ses excès de colère.

Selon TMZ, Justin Bieber aurait négocié les conditions de sa liberté conditionnelle afin d’échapper à la prison. Ainsi, une amende et la gestion de ses excès de colère. s’avèrent bien plus digérables pour l’ex de Selena Gomez que la prison.

Un proche a confié à TMZ que le jeune homme est satisfait de cet arrangement et qu’il l’assumera parfaitement afin de poursuivre sa vie et enterrer cette mauvaise période. La source ajoute que Justin cible maintenant sa carrière et compte se tenir à carreau de tous ce qui pourrait le faire passer à côté.

Une volonté qu’il expose sur son compte Instagram vu la publication fréquente et récente de photos en studio. Le chanteur a même dévoilé en début de mois une de ses dernières chansons intitulée Looking for you.