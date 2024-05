Le château de Highclere, où se diront oui George Clooney et Amal Alamuddin

Pressés de se marier, George Clooney et Amal Alamuddin ont trouvé rapidement le lieu idéal pour leur union. D’après le Daily Mail, il s’agit du château de Highclere qui se trouve en Angleterre.

George Clooney sait que sa la bonne et sa perle rare , c’est pourquoi il n’a pas hésité longtemps à demander sa petite amie Amal Alamuddin de devenir sa femme. L’acteur de 53 ans et l’avocate de 36 ans se sont très rapidement fiancés et sont sur le point de se marier.

Totalement sous l’emprise de la beauté et l’intelligence de cette brune, George a été tout de suite d’accord pour précipiter le mariage au grand bonheur de sa maman qui souhaitait que son fils se marie, encore une fois, depuis longtemps. L’acteur et l’avocate se sont d’ailleurs mis d’accord pour le mois de septembre, une date symbolique se référant au premier anniversaire de leur rencontre.

Septembre c’est dans pas longtemps et un mariage ne se prépare pas en un jour, c’est pourquoi les tourtereaux s’y prennent dès maintenant. Il n’est jamais trop tôt pour un tel événement. Mais forte heureusement, George et Amal ont presque les mêmes goûts ce qui facilite la tâche concernant le choix du lieu de mariage.

Il semblerait qu’ils auraient opté pour un mariage dans un château et pas n’importe lequel, il s’agit de celui de Highclere, près de Londres. C’est d’ailleurs le lieu de tournage de la série Downton Abbey.C’est plutôt George qui est à l’origine de cette idée qui lui est venue en observant la réaction de sa belle en voyant ce lieu magique. On peut dire qu’elle a de la chance!!