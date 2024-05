Robert Pattinson est bel et bien célibataire, l’acteur confirme!

Robert Pattinson s’est confié sur sa vie amoureuse lors de son passage au Grand Journal à Cannes même si l’objectif était de parler de son nouveau film et non pas de répondre à la question qui préoccupe toutes les filles.

Robert Pattinson a été accueilli chaleureusement au Festival de Cannes, il y est pour présenter ses deux films The Rover qui est réalisé par David Michôd et Map To The Star qui est réalisé par David Cronenberg. Le premier est hors compétition alors que le deuxième l’est.

Sébastien Thoen, chroniqueur humoriste de l’émission, n’a pas hésité une seconde à poser « La question » dont la réponse intéresse pas mal de personnes. En effet, avec tout ce qui se passe récemment dans la vie de l’acteur de 28 ans, tous les fans se demandent si oui ou non Robert Pattinson est célibataire. Contre toute attente, c’est l’acteur lui-même qui répond tout de même un peu gêné, et surprise, Robert confirme bien son statut de célibataire!!

Donc, les rumeurs circulant depuis sa rupture avec Kristen Stewart et très récemment sont totalement fausses. Ainsi, le célibataire n’est pas avec Katie Perry, ni son amie la styliste ni même la top-modèle inconnue.