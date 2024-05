Laura Paine, la nouvelle conquête d’Orlando Bloom

On ne s’est plus sur quel pied danser avec Orlando Bloom. Après une présumée relation avec Selena Gomez puis avec une actrice française, il s’affiche à présent avec le top-model Laura Paine.

Depuis son divorce avec Miranda Kerr, Orlando Bloom ne fait que parler de lui et notamment de sa vie amoureuse qui intéresse vraiment ses fans. Le papa de Flynn âgé de trois ans est quand même un des célibataires les plus convoités d’Hollywood et il faut avouer que son charme est irrésistible.

Si l’on regarde de près la vie et surtout les proies de l’acteur on comprend tout de suite que c’est bel et bien un charmeur. Les dernières conquêtes de l’acteur de Pirate des Caraïbes sont Liv Tyler, Condola Rashad, dernièrement Selena Gomez et enfin une actrice française.

Mais, le beau Orlando ne s’arrête pas là! La dernière chasse en date s’est soldée par une proie de taille, il s’agit d’un top-model, Laura Paine avec qui l’acteur a été vu à Londres. D’après ce qu’a aperçu les photographes, ce n’est pas la différence d’âge qui les a perturbé. Le top-model âgé de 23 ans était aux bras de l’acteur qui lui est âgé de 37 ans.