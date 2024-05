Cameron Diaz retrouve l’amour dans les bras d’un guitariste

Une nouvelle assez surprenante mais réjouissante pour Cameron Diaz. L’actrice a enfin brisé son statut d’éternelle célibataire d’Hollywood. L’heureux élu est un guitariste du groupe Good Charlotte, Benji Madden. La relation est toute fraîche…

On y croyait presque plus!! Depuis la fin de sa relation avec Alex Rodriguez, Cameron Diaz a fait une longue pose avec les hommes. L’actrice s’était séparée du sportif en 2011 et depuis elle a fait une croix sur les hommes ou du moins elle ne s’affichait plus avec aucun homme.

Une femme heureuse même sans un homme à ses côtés, c’est le message qu’a voulu passer la belle blonde à toutes les femmes. Mais contre toute attente, l’actrice a un peu changé de position et ne semble plus vouloir passer de message. En effet, Cameron serait en couple à présent avec le guitariste du groupe Good Charlotte, Benji Madden.

L’ex-copain de Paris Hilton et notre belle blonde s’affichent tout le temps ensemble que ce soit en salle de sport ou au supermarché et paraissent très proches. Une fusion qui annonce le début d’un couple…

