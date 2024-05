Robert Pattinson, son album sortira bientôt

Robert Pattinson multiplie les activités ces temps-ci, on se demande comment il gère une vie de célibataire, d’acteur et très bientôt de chanteur.

Il semble que les rumeurs vont trouver un autre sujet que la belle blonde avec qui Robert Pattinson a dîné. En effet, fini les histoires avec Kristen Stewart et tout ce qui est sans importance, l’acteur se focalise sur sa carrière et pas d’acteur seulement!

Pour l’instant, Robert, présent au festival de Cannes, est occupé à défendre ses deux films The Rover et Maps To The Stars. Mais, il ne s’agit pas de la seule activité de l’égérie Dior! Effectivement, l’ex de Christain Stewart s’est lancé dans le chant!!

Contre toute attente, Robert Pattinson serait en train de préparer son premier album. Comme une bonne nouvelle n’arrive pas seule, un proche de l’acteur, Brady Corbett, a confié au magazine The Sun que la sortie est prévue pour bientôt.

Il est certain que les fans du bel acteur sont aux anges et très impatients de découvrir Robert sous un autre jour.