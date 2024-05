Mariage de KIm et Kanye fait encore parler de lui

A une semaine du mariage de Kim Kardashian et Kanye West, les rumeurs sont toujours aussi nombreuses. Il semble que le couple a décidé de changer de destination….

Depuis leurs fiançailles, on entend parler que du mariage de Kim Kardashian et de Kanye West et chaque semaine environ on a droit à une nouvelle rumeur qui donne encore plus d’ampleur à cet événement people.

Les mois sont vite passés et voilà que la semaine prochaine jour pour jour, les deux tourtereaux vont se passer la bague au doigt. En effet, c’est le samedi 24 mai que Kim et Kanye se diront oui pour le meilleur comme pour le pire.

Vu les obstacles rencontrés, il semble que Kim et Kanye ont décidé de changer le lieu de leur cérémonie ou plutôt le pays où se déroulera la cérémonie. Selon Entertainment Tonight, le couple aurait orienté son choix non plus vers la France mais vers l’Italie. Mais rassurez-vous, ils comptent bien venir en France mais uniquement le temps d’un dîner prénuptial en compagnie de leurs invités.

Les parents de North West voleront ensuite à bord d’un jet privé en direction de l’Italie. Il semble que le mariage de Justin Timeberlake les a inspiré…