Scott Eastwood dit à dieu au célibat

Dites à dieu à votre rêve d’être avec Scott Eastwood car le beau gosse a officialisé sa relation avec Brittany Brousseau, un mannequin. C’est sur son compte Instagram qu’il a fait part de cette mauvaise nouvelle.

Malheureusement, Scott Eastwood n’est plus un coeur à prendre! Beau, riche et célibataire, il était un des beaux gosses les plus convoités des Etats-Unis. Il faut avouer qu’il n’est pas tombé sur n’importe quoi non plus, sa nouvelle petite amie est Brittany Brousseau, un mannequin et model lingerie quand bon lui semble. Difficile de ne pas tomber sous le charme!

Navré de vous dire que la relation de Brittany Brousseau et Scott Eastwood ne date pas d’aujourd’hui mais plutôt du mois d’avril précisément du 15 avril. Une relation nouvellement née mais qui est faite pour durer, enfin espérons-le.

De toute manière, l’acteur n’est pas du style à rester célibataire très longtemps vu que cette relation vient quelques mois après sa rupture avec Jana Kramer, la chanteuse de country.

Au niveau professionnel, Scott Eastwood endossera le rôle d’un cowboy dans le film The Longest Ride qui est une adaptation du livre de Nicholas Sparks.