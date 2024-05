Angelina Jolie: Une super-maman, une super-femme et une super-actrice!

Qui a dit qu’Angelina Jolie n’avait pas une minute de répit avec six enfants à élever, un mari, des films et des engagements humanitaires?! On s’imagine cela pourtant, l’actrice avoue ne pas être aussi occupée !

En imaginant un peu l’emploi du temps d’Angelina Jolie, on se sent un peu déborder. Entre sa carrière d’actrice, son statut de maman et de femme et en plus les voyages liés à ses engagements humanitaires nous ne pensons pas qu’Angelina a du temps pour elle ou même pour organiser son mariage.

Une fausse idée vu que la star elle même a confié avoir beaucoup de temps libre. En effet, la fiancée de Brad Pitt a avoué récemment lors d’une interview, accordée à l’occasion de la promotion du film Maléfique dans lequel elle endosse le rôle de la méchante sorcière, qu’ elle avait beaucoup de temps libre qu’elle gère parfaitement.

Effectivement, Angelina Jolie, comme toute maman, s’assure que tout va bien du côté de ses enfants qui sont sa priorité puis s’attaque à son travail tout en sélectionnant que quelques films car elle préfèrent demeurer auprès de ses enfants et enfin organise ses autres engagements.

L’actrice précise tout de même son atout majeur qui est Brad Pitt! Elle confie avoir beaucoup de chance de l’avoir car il l’aide pour tout et la soutient dans tout ce qu’elle fait.

