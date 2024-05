Robert Pattinson: Encore une nouvelle relation…

Robert Pattinson ne trouve pas un moment de répit avec toutes les rumeurs qui se déchaînent sur lui. Alors qu’on espérait tous une réconciliation du couple Robert Pattinson et Kristen Stewart, l’acteur nous fait la surprise de dîner en tête à tête avec une jeune blonde…

Pauvre Kristen! Chaque fois où elle pense s’approcher de son ex et reprendre à zéro, une rumeur vient l’agacer et lui mettre des bâtons dans les roues. Mais là présent c’est plus qu’une rumeur, il s’agit d’un dîner en tête à tête.

En effet, Robert Pattinson a été aperçu avec une jeune blonde dans un restaurant où ils ont dîné et pris quelques verres dans une ambiance assez romantique. D’après un témoignage, les deux jeunes passaient un très bon moment ensemble.

Il est possible que ce dîner soit amical vu que Rob fait l’objet de nombreuses rumeurs d’amourettes il ne serait pas impossible que ce soit une de plus c’est tout. Seul détail intrigant est que l’acteur est généralement accompagné par des femmes connues mais cette fois-ci, c’est carrément une inconnue.

On verra bien si ce dîner en tête à tête aq une suite ou pas, mais Kristen doit être tout de même en garde!

