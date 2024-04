Olivia Wilde et Jason Sudeikis ont accueilli leur premier enfant

Olivia Wilde doit être aux anges!!! Il y a quelques jours l’actrice a accouché de son premier enfant. En effet, Otis Alexander Sudeikis a vu le jour.

En ce moment c’est l’arrivage des bébés de stars! On apprend tout juste la naissance du fils de l’actrice Olivia Wilde et de l’acteur Jason Sudeikis. Le couple qui se fréquente depuis 2011 et qui s’est fiancé l’année passée accueille leur premier enfant.

L’heureuse nouvelle a été annoncée avec beaucoup d’humour par la maman sur son compte Twitter voulant ainsi partager sa joie. L’ex star de Doctor House a même publié une photo d’elle tenant son fils entre ses bras.

Olivia âgée de 30 ans est heureuse d’avoir son bébé à la maison mais son ventre qu’elle aime tant va sûrement lui manquer. L’actrice de 30 ans n’a pas cessé durant toute sa grossesse de parler et de faire ressembler son ventre à quelque chose. Il est fort probable qu’elle envisage d’avoir un autre bébé pour profiter encore une fois de ce ventre arrondit et Otis sera heureux d’avoir un petit frère ou une petite soeur.