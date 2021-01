La famille Kardashian – Jenner est toujours très difficile à comprendre

Il semble qu’un voyage en Thaïlande a tout arrangé pour Kris et Bruce Jenner! Le couple voulant divorcer est apparu main dans la main souriant à l’aéroport!

Il paraît que le voyage en Thaïlande a tout changé pour Kris et Bruce. Dès leur retour, il y a quelques jours, le couple a donné une image bien différente de celle exposer précédemment. En effet, les parents de Kylie et Kendall avaient décidé il y a plusieurs mois de divorcer.

Mais il semble que c’est du passé! Le couple a été photographié à la sortie de l’aéroport main dans la main. Ce qui laisse penser de ce voyage a eu un effet plus que positif sur leur couple. On se demande à présent si cette apparition a été naturelle ou bien faisait partie d’une mise en scène semblable à ce qu’on pourrait voir dans l’émission « L’incroyable famille Kardashian ».

Car, rappelons-le, lors d’une interview accordée à Perez Hilton en janvier dernier, Kim Kardashian a évoqué le divorce de sa mère et avait expliqué que Kris et Bruce ont décidé de divorcer parce qu’ils ont réalisé qu’ils sont amis sans plus.

Donc, on se demande si cette main dans la main est amicale ou bien un signe de réconciliation. Si c’est le cas, nous conseillons la Thaïlande comme une bonne thérapie de couple.

