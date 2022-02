Saint-Valentin: Kristen Stewart autorise la publication de son poème dédié à priori à Robert Pattinson

Il semble que Kristen Stewart vit mal cette période de séparation, un sentiment de tristesse qui s’amplifie avec cette période dédiée à l’amour. L’actrice ne sait plus quoi faire pour attirer l’attention de Robert Pattinson, après une interview vérité très touchante, celle-ci a révélé un poème très émouvant qui est sûrement destiné à son ex-compagnon.

Kristen Stewart est devenue célèbre grâce à la saga Twilight dans laquelle elle incarne le rôle de Bella une fille sensible, vraie, prête à tout pour défendre son amour. Il s’est avéré que Kristen est bien loin du personnage qu’elle incarne. L’actrice de 23 ans a été délaissée par son public à cause de ses infidélités et ses multiples ruptures avec Robert Pattinson.

Bien consciente de ses erreurs, Kristen Stewart veut devenir réellement Bella en voulant récupérer son amour et bien le défendre cette fois-ci. Il faut dire qu’elle n’est pas à court d’idées, la jeune actrice a confié ce qu’elle avait sur le cœur lors d’une interview qui sera prochainement publié dans le magazine Marie Claire Us, plus incroyable encore et prête à tout pour retrouver les bras de Robert, Kristen a autorisé la publication de son poème qui a été rédigé en 2012i. Les prévisions tendent à confirmer qu’il est destiné à son beau Robert Pattinson.

C’est une très bonne stratégie qu’emploie Kristen Stewart en cette période, espérons que Robert soit sensible à ses mots doux et à l’esprit de la Saint-Valentin.

Partager : Twitter

Facebook