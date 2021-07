Gal Gadot est Wonder Woman dans Man of Steel 2 – Batman vs Superman

Gal Gadot est officiellement annoncée pour le rôle de Wonder Woman dans Batman VS Superman.

Aujourd’hui, on apprend que le casting de Man of Steel 2 s’enrichit. Gal Gadot, qui a récemment partagé son chagrin quant à la disparition de Paul Walker de Fast and Furious, incarnera Wonder Woman dans cette super production hollywoodienne. Cette actrice israélienne signe donc son deuxième grand rôle dans un blockbuster américain, après son apparition dans Fast and Furious 6.

Batman vs Superman, de Zack Snyder, sortira dans les salles le 15 juillet 2015. On connaissait déjà les noms des deux têtes d’affiche – Ben Affleck dans le rôle l’homme chauve-souris, Henry Cavill dans celui du Man of Steel.

Dans un communiqué, Zack Snyder a déclaré : « Wonder Woman est sans aucun doute l’un des plus puissants personnages féminins de tous les temps et l’un des préférés de l’univers DC. Gal n’est pas seulement une actrice étonnante, elle a aussi cette qualité magique qui la rend parfaite pour le rôle. Il nous tarde que le public découvre Gal dans la première incarnation au cinéma de ce personnage tant aimé. »

Pour rappel ce film qui n’a pas encore de titre officiel sera réalisé par Zack Snyder avec Henry Cavill en Clark Kent / Superman, Ben Affleck en Bruce Wayne / Batman, Gal Gadot en Wonder Woman, Amy Adams en Lois Lane, Laurence Fishburne en Perry White et Diane Lane en Marta Kent. La sortie est déjà officiellement fixée au 15 JUILLET 2015.

