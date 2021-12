Un cunnilingus censuré énerve l’actrice Evan Rachel Wood

La comédienne Evan Rachel Wood a partagé son exaspération sur Twitter. La jeune femme se plaint qu’une scène de cunnilingus ait été coupée au montage dans son dernier film Charlie Countryman, où elle partage l’affiche avec Shia Labeouf.

Bientôt à l’affiche de Charlie Countryman, le nouveau film de Fredrik Bond qui s’annonce des plus sulfureux, les deux comédiens ont vu l’une des scènes du film passer à la moulinette de la MPAA (Motion Picture Association of America) et être tout simplement censurée.

La décision a été prise parce qu’il s’agit d’une scène de sexe explicite entre les deux personnages du long-métrage, dans laquelle on voit Shia LaBeouf s’adonner à un cunnilingus.

Aujourd’hui Evan Rachel Wood espère que les mentalités finiront par évoluer

En attendant, petit rappel de l’histoire de « Charlie Countryman » selon Allo-ciné : Complètement déboussolé après le décès de sa mère, Charlie décide de suivre son instinct et de partir pour Bucarest. Dans cette ville survoltée, il tombe amoureux de la très énigmatique Gabi. La jeune femme est malheureusement épiée par son ex, Nigel, un dangereux criminel qui n’est pas prêt à la laisser partir avec un autre. Mais Charlie, lui, est plus que jamais déterminé à gagner son coeur quitte à se sacrifier par amour.

