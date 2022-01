Q Scores of Latino Stars : Le classement des stars latines les plus familières

Des chanteurs comme Carlos Santana, stars du sport comme Lionel Messi et Pelé et les acteurs sont les visages les plus familiers chez 50 millions d’Américains d’origine hispanique.

Il y a plus de 50 millions de Latinos aux Etats-Unis, selon le dernier recensement. C’est 16 pour cent de la population, et en 2018, un Américain sur cinq sera d’origine hispanique.

Les commerçants sont de plus en plus désireux de se connecter à ce croissance démographique qui non seulement est jeune – déjà Latinos représentent un quart des personnes de moins de 18 ans – mais aussi responsable de plus de 1 billion de dollars de pouvoir d’achat.

« La population latino-américaine est très fidèle aux annonceurs qui utilisent des célébrités hispaniques comme porte-parole», dit Henry Schafer , vice-président exécutif à Q Scores. «Ils sont plus susceptibles de prêter attention à une publicité qui utilise des porte-parole américain. »

C’est pourquoi l’actrice de la série Modern Family Sofia Vergara est parmi les plus hauts revenus à la télévision. Forbes estime qu’elle a engrangé 30 millions de dollars cette année grâce en grande partie à des contrats de promotion.

Alors, qui sont les plus grandes stars de la communauté latino-américaine?

Partager : Twitter

Facebook