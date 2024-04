Bientôt le mariage du prince William: Les détails!!!

Le 29 avril 2011, l’évènement people du mois, le mariage de la décennie, le prince William, fils du prince Charles, va épouser Kate Middleton. Francesoir.fr communique les détails de l’organisation du mariage très attendu par tous !

La future princesse n’a toujours pas levé le voile sur le nom du créateur de sa robe de mariée. Est-ce Sarah Burton, directrice artistique de la maison Alexander McQueen, comme beaucoup le pensent ? Seule certitude, pour cette pièce de taffetas et mousseline blanche, le budget est notable : 300.000 €. Cette union, toutefois décrit par les spécialistes comme « simple » et « sans faste », coûtera la coquette somme de 150 millions d’euros (quatre fois plus que celle de Charles et Diana) ! Pour les fleurs, comptez 580.000 €.

Quant au dîner, près de 12 millions d’euros. Pourtant, ces chiffres vertigineux ne sont rien à côté des 730 millions d’euros de retombées économiques et commerciales attendues en Grande-Bretagne, balaient les analystes. Le secteur du tourisme devrait à lui seul, engranger 250 millions d’euros.

Samedi 29 avril, les yeux du monde entier seront figés sur l’abbaye de Westminster. Plus de 2,5 milliards de téléspectateurs à travers le monde pourraient suivre le mariage du siècle grâce à leur petit écran. Pour couvrir cet évènement, la chaîne américaine CNN dépêchera une cinquantaine de journalistes et produira près de vingt heures de direct. De la folie ! Le public français ne sera pas en reste, puisque TF1, France 2 et les chaînes info enverront leurs meilleurs spécialistes à Londres.

Pour l’heure, ce sont les services de sécurité qui s’organisent. Hélicoptères, agents secrets… ils sont sur le qui-vive. Ce qui n’empêche pas quelques voix mécontentes de s’élever. La confédération patronale britannique jure que le jour chômé imposé par la cérémonie fera perdre 7 milliards d’euros au pays. Qu’importe. Dans quinze jours, les huit trompettes de la mythique abbaye résonneront dans le cœur des amants. Et si jamais le mariage devait tourner au vinaigre, Kate Middleton a signé une clause de confidentialité qui interdit de salir ce qui s’annonce comme un conte de fées.

Le jour du mariage sera conformément aux vœux des deux amoureux, Miss Middleton se rendra à l’abbaye de Westminster en voiture et non en carrosse, ce qui était la tradition. En chemin, elle empruntera des axes bien connus des touristes et devant des bâtiments prestigieux de la capitale anglaise : the Mall, House Guards Parade, Whitehall et Parliament Square. La cérémonie du mariage en tant que telle débutera à 10 heures, heure de Tunis. Le doyen de l’abbaye conduira l’office, alors que le mariage sera célébré par Rowan Williams, l’archevêque de Canterbury, comme le veut la tradition. L’évêque angican de Londres, Richard Chartres, prononcera l’homélie.

Mari et femme, William et Kate prendront ensuite la direction de Buckingham Palace, cette fois-ci en carrosse. Après une courte ballade romantique et londonienne, que l’on imagine sous les vivats de la foule, les époux assisteront à une réception, sur l’invitation de la reine Elizabeth II. Seront présents des invités officiels – l’on suppose de nombreux chefs d’États –, ainsi que des proches des deux époux. Le père du marié, le Prince des Galles, donnera ensuite un diner privé, suivi d’une soirée dansante, toujours à Buckingham, «pour le couple, leurs amis proches et la famille».

Ce sera à coup sûr, le bal le plus médiatique de ce début de troisième millénaire.

