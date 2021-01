C’est Marilyn Monroe qui aurait informé Jackie Kennedy de sa relation avec JFK

Des révélations accablantes ont été découvertes dans la biographie de Jackie Kennedy, des révélations sur des informations qui jusque là n’étaient que des rumeurs ou des histoires.

Le journaliste Christophe Andersen, a écrit la nouvelle biographie de Jackie Kennedy, « These Few Precious Day: The Finale Year of Jack with Jackie » (Ces quelques jours précieux: la dernière année de Jack avec Jackie), la femme de JFK savait tout des infidélités de son mari, rapporte Le Point. Marylin Monroe aurait en personne prévenu Jackie Kennedy par téléphone de la liaison qu’elle entretenait avec JFK, raconte le livre.

Le New York Post a publié les bonnes feuilles où on peut ainsi lire une étonnante conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre Marilyn Monroe et Jackie Kennedy. L’actrice aurait avoué à la première dame sa relation avec JFK. Le Président lui aurait même promis de quitter sa famille pour elle.

Le couple présidentiel se droguait

La première dame ne se serait pas laissée démonter et aurait rétorqué, sarcastique: «Marilyn, vous allez vous marier avec Jack, c’est super. Et vous allez vous installer à la Maison Blanche et assumer les responsabilités de première dame, je déménagerai et vous aurez tous les problèmes», rapporte Le Figaro.

Dans le livre on pourrait découvrir deux sortes de période au sein du couple présidentiel, la première est celle de 1961 à 1963, qui a été une période très heureuse au sein du couple. «À ma grande surprise, ce fut le moment le plus heureux de ma vie», a confié Jackie à ses amis à de multiples reprises. Toutefois, il y a aussi la deuxième période plus sombre du couple Kennedy. Le livre décrit Le président Kennedy comme étant accro aux médicaments et se seraient fait régulièrement injecter des amphétamines et des stéroïdes par son médecin personnel, traitement dont aurait aussi bénéficié sa femme.

Le couple présidentiel, John Fitzgerald « Jack » Kennedy et sa femme Jack Kennedy.

