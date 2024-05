Forbes Magazine : Angela Merkel toujours la femme la plus puissante du monde

Devant la présidente brésilienne Dilma Rousseff (2e) et la philantrophe et femme d’affaires américaine Melinda Gates (3e), la chancelière allemande Angela Merkel reste pour 2013 la femme la plus puissante du monde, selon la liste annuelle du magazine Forbes publiée mercredi 22 mai.

Il est important à noter que c’est la 8e fois en dix ans et la 3e fois consécutive que Mme Merkel s’impose au sommet du classement des femmes les plus puissantes du monde.

Forbes écrit «C’est la colonne vertébrale de l’Union européenne et elle porte le destin de l’euro sur ses épaules».

Voici les 9 premières de ce classement :

1- Angela Merkel, chancelière allemande

2- Dilma Rouseff, présidente du Brésil

3- Melinda Gates, co-présidente de la Fondation Bill et Melinda Gates

4- Michelle Obama, Première dame des Etats-Unis

5- Hillary Rodham Clinton, ancienne secrétaire d’Etat américaine

6- Sheryl Sandberg, directice générale de Facebook

7- Christine Lagarde, directrice générale du FMI

8- Janet Napolitano, secrétaire américaine à la Sécurité intérieure

9- Sonia Gandhi, présidente du parti indien du Congrès

