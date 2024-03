Regarder le cyclisme en direct TV : Milan-San Remo en vidéo, parcours, classement et résultat

Regarder le cyclisme en direct TV : Voir la Classique Milan-San Remo en vidéo, parcours, classement et résultat 108e édition > Nouvelle année de cyclisme et nouvelle ; très, grande journée pour les cyclistes engagés ici. Pour sa 108e édition, la Classique du Milan-San Remo maintient son statut de Monument du cyclisme ; un beau spectacle prévu donc.

Si vous aimez et voulez voir la course cliquez ici: :



Comme chaque année, certains évènements sont suivis de très près par les amoureux du cyclisme, et la Classique du Milan-San Remo en fait partie. Cette dernière, désormais rentrée dans l’histoire, fête, demain, sa 108e édition ! Celle que l’on surnomme la Primavera ; la Classique Printanière en Français, est une course cycliste sur route, possédant la particularité de se disputer sur une seule journée. Vous l’aurez compris, il est alors question de tout donner pour s’adjuger une victoire, ô combien précieuse, et distinctive dans le palmarès d’un coureur. Si cette dernière se dispute habituellement le troisième samedi du mois de mars, la Classique Milan-San Remo possède un charme fou et s’avance comme la première grande Classique du calendrier cycliste. Un beau défi avant de se plonger sur les plus grands Tours de cyclisme, et un bon entraînement pour des coureurs à la forte réputation.

Regarder le cyclisme en direct TV : Voir la Classique Milan-San Remo en vidéo, parcours, classement et résultat 108e édition

Chaque édition dévoile alors un parcours d’une certaine longueur ; souvent plus de 290 kilomètres, avec son lot de passages marquants. Pour sa 108e édition, la Classique Milan-San Remo ne déroge pas à la règle et c’est 291 kilomètres qu’il va falloir parcourir pour s’adjuger un succès précieux et débuter la série des Monuments du cyclisme par une victoire.

Pour regarder le cyclisme en direct à la TV ; et notamment pour voir la Classique Milan-San Remo en vidéo, les amateurs de cyclisme devront certainement se rendre sur la chaîne L’équipe, ayant acquis les droits de retransmission ; une belle journée en vue, qui offrira son lot de péripéties, et qui se terminera, sans nul doute, par un massif sprint à l’arrivée ; de quoi pousser les coureurs dans leurs derniers retranchements.

Cette Classique Milan-San Remo n’offre pas de réelles difficultés, puisque l’on notera que deux montées ; très légères, sur l’ensemble du parcours. Rien de quoi bouleverser les habitudes d’un parcours établi depuis de nombreuses années, mais peut-être suffisant pour chambouler un classement capable d’évoluer jusqu’à la dernière difficulté.

Ici, l’on notera encore la présence de 25 équipes, dont AG2R La Mondiale, FDJ, BMC, Cannondale, Movistar, Sky, ou encore Orica. Les coureurs présents n’hésiteront alors aucunement à puiser dans leurs ressources pour décrocher une victoire, honorable et emblématique au cours d’une carrière ; en plus de s’offrir un bon entraînement, en vue du calendrier prévu.

Si vous aimez et voulez voir la course Milan San Remo c’est simple il suffit de cliquer ici et n’oubliez pas de partager le lien:



J’aime ça : J’aime chargement…