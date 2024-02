Comment voir le Championnat du Monde de Ski en Direct et en Vidéo Replay ?

Ne ratez rien : voici comment regarder le Championnat du Monde de Ski Alpin en direct à la télévision et en live sur Internet également. Les disciplines du ski alpin offrent un spectacle incroyable et intense, à ne pas manquer. Avec les skieurs et skieuses de l’équipe de France de ski en direct, il est possible de voir les courses en live mais aussi de revoir en replay vidéo le meilleur du Championnat du Monde de Ski Alpin, toutes disciplines confondues.

C’est maintenant. Lors du Championnat du Monde de ski alpin se joue une grande partie de la saison d’hiver. Pour bon nombre de compétiteurs, les épreuves du jour constituent un événement où mieux vaut ne pas se louper… Les skieurs et skieuses sont récompensés à la fin d’une seule journée. A l’inverse donc de la Coupe du Monde de Ski qui dure toute une saison, le Championnat du Monde de ski alpin est parfois très cruel ou à l’inverse offre parfois des opportunités incroyables pour les skieurs de se révéler au grand-public.

En direct vous pouvez regarder les épreuves du Championnat du Monde de ski. Les courses sont retransmises en direct live dès 11h45 sur les chaînes France4 France 3 et Eurosport. Il est donc également possible de voir le ski en direct sur Internet. Durant toute la compétition, les sites web proposent le direct des épreuves de ski alpin, il est donc très facile de trouver les bonnes adresses pour voir le Championnat du Monde.

