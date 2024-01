Voir le Rallye WRC de Monte Carlo en direct : Replay vidéo des spéciales, classement et vainqueur

La nouvelle saison du Rallye WRC à voir en direct à la télévision > Ce week-end, les amateurs de la discipline pourront retrouver le coup d’envoi de la nouvelle saison du Rallye WRC, un évènement capital et une bonne occasion de conserver son titre pour le Français Sébastien Ogier. Vous pourrez voir le Rallye WRC de Monte Carlo 2018 en direct à la TV, puisque certaines spéciales seront retransmises en direct sur la chaîne L’Équipe 21, dès mercredi 24 janvier.

C’est à l’occasion du lancement de la nouvelle édition du Rallye WRC, que tous les regards se tournent vers le Rallye WRC de Monte Carlo 2018 (22-28 janvier). Pour l’occasion, l’on retrouve les plus grands noms de la discipline en 2017, à commencer par la présence du champion du monde, Sébastien Ogier. Ce dernier, sur Ford M-Sport, entend bien conserver son titre et accrocher un nouveau palmarès d’ici à la fin de saison. Pour cela, bien entendu, il sera question de faire un départ canon et d’assurer que ses talents sont toujours à la hauteur ; tout en se montrant capable de tenir la distance.

Voir le Rallye WRC de Monte Carlo 2018 en direct : Replay vidéo des spéciales en streaming, classement et vainqueur

Outre Sébastien Ogier, Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Kris Meeke, Ott Tänak et Jari-Matti Larvala sont également de la partie. Soulignons que pour Ott Tänak, et d’après ses dires, évoluer sur Toyota lui offrirait ses meilleures chances de titres cette année. Il ne fait nul doute que ce Rallye WRC de Monte Carlo ; qui se déroule du 22 au 28 janvier prochain, se montre déjà décisif quant au déroulement global de la saison à venir. Le spectacle sera au rendez-vous de cette 86e édition du Rallye WRC de Monte Carlo.

Sachez qu’il est possible de voir le Rallye WRC de Monte Carlo 2018 en direct sur la chaîne L’Équipe. Le replay vidéo des spéciales en streaming, avec le classement et le vainqueur du Rallye WRC seront également à regarder sur Internet.

