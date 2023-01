Real Madrid FC Barcelone : Voir le Match en Direct TV et sur Internet

Real Madrid FC Barcelone en Finale de la Coupe d’Espagne 2023 : voici comment voir le match ce soir. Vous pouvez regarder le match Real Madrid FC Barcelone en direct live streaming sur Internet ou en direct à la télévision. Pour ce premier classico Real Madrid FC Barcelone 2023, la retransmission est assurée en direct TV sur L’Equipe TV. Si vous êtes fan de foot espagnol, du Real ou du Barça, c’est la garantie de voir le match Real Madrid FC Barcelone sur vos écrans (ordinateur, tablette, téléphone) partout dans le monde. Alors tenez-vous prêt pour le rendez-vous de 20h.

Bon à savoir avant le match Real Madrid FC Barcelone de ce soir

Le Real Madrid et le FC Barcelone se réunissent à Ryad dimanche 15 janvier 2023 pour un match prestigieux : la finale de la Supercoupe d’Espagne 2023 . C’est la troisième édition de la compétition. L’Arabie Saoudite a déboursé 40 millions d’euros pour en obtenir l’organisation.

Les journaux espagnols n'ont pas hésité à parler d'un match événement pour faire monter la pression avant la rencontre. Mis en avant les gardiens de but Thibaut Courtois et Marc-André ter Stegen sont en vedette dans ce match des « Supergardiens ». Idem pour les attaquants Lewandowski et Karim Benzema.

Même Cristiano Ronaldo a souhaité être présent dans le stade ce soir pour souhaiter bonne chance à son ancien club madrilène. Pour CR7 qui a récemment signé pour le club d'Al-Nassr en Arabie Saoudite, c'est une visite de voisinage.

Ce premier Real Madrid FC Barcelone 2023 n'a pas autant de portée que le match aller de Liga remporté 3-1 par Madrid. Mais le match va néanmoins avoir une importance capitale pour la suite de saison des deux équipes espagnoles.

Madrid Barcelone, le premier match choc de 2023

Aujourd’hui, c’est la troisième fois que la finale de la Supercoupe d’Espagne se joue en Arabie Saoudite. Ce dimanche 15 janvier, le match Real Madrid FC Barcelone en direct est diffusé sur la chaîne L’Equipe à 20h00. Pour la prise d’antenne, notez que la retransmission commence une heure avant dès 19h pour une émission spéciale. Les fans de foot espagnol vont pouvoir rentrer dans le match tranquillement.

Résumé Vidéo du Match Real Madrid FC Barcelone

En vidéo, retrouvez les buts et le résumé du match Real Madrid FC Barcelone d’anthologie. Le tout en 10 minutes. Un régal.

Real Madrid FC Barcelone en Direct TV

Vous voulez regarder le match en direct Real Madrid FC Barcelone pour la finale de la Supercoupe d’Espagne 2023 ? Le match est diffusé sur la Chaîne L’Equipe en intégralité ce soir. A 20h00, Raphael Sebaoun et Sebastien Tarrago assurent les commentaires de l’événement. Un dispositif exceptionnel est mis en place sur la chaîne sportive à partir de 19h. C’est Benoit Cosset qui l’anime pour fêter ce 251ème Classico de l’histoir du football espagnol. Olivier Rouyer et Dave Appadoo analysent et décryptent le match Real Barca de ce soir.

Mais où que vous soyez dans le monde, des solutions existent pour voir Real Madrid FC Barcelone en direct. Quel que soit votre écran préféré. Le match peut par exemple être regardé sur l’application de L’Equipe en streaming via un smartphone, une tablette ou un ordinateur PC.

Juste avant le coup d'envoi

Real Madrid FC Barcelone : Match en Direct sur Internet

Le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone est à retrouver en direct live streaming sur Internet à 20h00, heure du coup d’envoi. C’est sur l’Equipe.fr, dans la rubrique « Live » que cela se passe. Il est également disponible en replay sur la plateforme web de L’Équipe et dans l’univers L’Équipe Live. Notez que c’est espace est accessible gratuitement et en illimité pour tous les utilisateurs qui s’inscrivent.

Match Madrid Barcelone en Direct Streaming

Notez bien que ce soir à partir de 20 heures (heure de Paris), le match est diffusé en intégralité sur la Chaîne L'Equipe. En détail, nombreuses sont les solutions à activer pour voir le match maintenant en streaming sur Internet ou à la télévision.

Pour tout savoir

Real Madrid FC Barcelone en direct

Pour voir le match Real Madrid FC Barcelone en Direct TV

Real Madrid FC Barcelone en Finale de la Supercoupe d’Espagne

Pour se qualifier, le FC Barcelone a remporté une victoire spectaculaire sur le Real Betis. Après un match nul 2-2 il a fallu des tirs au but incroyables pour que les Catalans s’imposent au stade international du Roi-Fahd de Riyad. C’était la deuxième demi-finale de la Super Coupe d’Espagne 2023, troisième édition.

Devant une foule de fans enthousiastes, FC Barcelone a pu remporter la précieuse victoire. Cette victoire a permis au club catalan de gagner sa place pour le match final contre le Real Madrid. La finale Real Madrid FC Barcelone se déroule aujourd’hui dimanche 15 janvier à 22h00 (heure de Riyad), dans le même stade du Roi-Fahd de Riyad. En France, c’est à 20 heures (heure de Paris) qu’est donné le coup d’envoi de ce premier match Real Madrid FC Barcelone 2023.

Real Madrid FC Barcelone, le duel des entraîneurs

Pour Ancelotti, « T ous les titres sont importants pour le Real Madrid. Ils nous procurent de la motivation, de la confiance. Ils amènent la bonne ambiance… Il y a beaucoup de choses en jeu sur ce match « .

Pour Xavi : « On n’a pas peur, on n’est pas anxieux. On a devant nous une chance en or de gagner un titre qui nous offrirait une confiance énorme. Avec un titre en poche, toute la saison du FC Barcelone sera différente »

Compositions et Pronostics pour le match Real Barca de ce soir

En regardant le match Real Madrid FC Barcelon ce soir, vous verrez les joueurs présents sur la pelouse du stade de Ryiad :

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. FC Barcelone : Ter Stegen, Roberto, Koundé, Araujo, Alba, De Jong, Pedri, Gavi, Raphinha, Lewandowski, Dembélé.

Les statistiques donnent l’avantage au Real Madrid pour la finale de ce soir. C’est un fait. Mais la dynamique actuelle de l’équipe barcelonaise pourrait leur permettre de remporter leur premier titre depuis près de deux ans. Le FC Barcelone a pris la première place de Liga juste avant la pause pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar,

Mais depuis son retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a disputé quatre finales sur cinq possibles et n’a jamais perdu une finale. Une série qu’il poursuit en tant qu’entraîneur depuis 2010. En cas de victoire ce soir dans cette finale version « classico », le Real Madrid égalerait les 13 Supercoupes d’Espagne du FC Barcelone. Le Real atteindrait également la barre des 100 titres dans son histoire. Tout simplement magique.