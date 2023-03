Voir le match de l’Egypte en direct et les Buts en vidéo

Ici. C’est aujourd’hui le match à ne pas rater. Burkina Faso Egypte est diffusé en direct à la télévision et en live streaming sur Internet. Sur smartphone, mobile, tablette, ordinateur ou TV, impossible de ne pas regarder le match Burkina Faso Egypte aujourd’hui. Tenez-vous prêt!

Tous les experts sont unanimes: le match Burkina Faso Egypte d’aujourd’hui est une demi-finale inattendue pour cette CAN 2017 au Gabon. Les supporters du Burkina Faso et ceux de l’Egypte espéraient secrètement que leur équipe attendrait ce stade de la compétition, mais parmi les spécialistes, peu nombreux étaient ceux qui avaient pronostiqué la présence de ces deux nations dans le carré final de la compétition panafricaine.

Pour voir le match Burkina Faso Egypte en direct aujourd’hui, plusieurs options se présentent aux fauns de l’Egypte et du Burkina Faso. En France, il est possible de regarder Burkina Faso Egypte en direct live à la télévision et en clair pour les abonnés de Bein Sports. A l’occasion de la CAN, la chaîne de sport a d’ailleurs lancé une campagne d’abonnements promotionnels intéressante pour les fans de foot. Sur Internet en streaming, il est également possible de voir le match en direct, avec sur le site de BeinSports le match en intégralité et en streaming. Ailleurs dans le monde, il est tout aussi facile de regarder le match Burkina Faso Egypte. Au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, mais également partout en Afrique ou en Europe comme en Belgique, en Suisse, en Allemagne, les supporters burkinabés et égyptiens peuvent voir le match Burkina Faso Egypte en direct. Pour cette rencontre cruciale avant d’atteindre la finale de la CAN, une communauté de 17 000 fans de foot en direct est à votre service. C’est très simple, un simple clic suffit pour y accéder. Quelques minutes avant le coup d’envoi, prenez vos dispositions pour revenir ici et poser vos questions en cliquant sur J’aime :

Cette demi-finale de la CAN 2017 s’annonce dramatique. Entre le Burkina Faso et l’Egypte, c’est un duel au sommet pour une place en finale. Avec vos appareils mobiles (tablettes, smartphones, iPhone etc.) et sur ordinateur, branchez-vous sur le match sur Bein Sports. C’est facile. Bien entendu, cela ne s’arrête pas au direct. Retrouvez les meilleurs moments du match à volonté. Sur les réseaux sociaux, vous avez l’option de voir et revoir le replay vidéo sur Internet des vidéos des buts. Un simple clic est le tour est joué!