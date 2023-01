Regarder chaque Match de Melbourne Open Australie en Video Streaming

Tennis Grand Chelem avec l’Open d’Australie à voir en direct live Streaming sur Internet. Dès maintenant, retrouvez chaque match en direct et la retransmission de l’Open d’Australie à la télévision. Le tournoi est diffusé en live sur Internet et vous pouvez voir les matchs sur ordinateur, smartphone ou tablette.

L’Open d’Australie en Direct Streaming

L’Open d’Australie est retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 01h00, coup d’envoi du tournoi du premier Grand Chelem de l’année en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder l’Open d’Australie en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Pour voir l’Open d’Australie sur Internet, choisissez la solution de diffusion en Direct TV que vous préférez

Les quarts de finale de l’Open d’Australie débutent aujourd’hui à partir de 01h00 heure française avec un plateau royal. Sept du Top 8 du classement sont en lice en ses quarts de finale, il s’agit de Nadal, Djokovic, Ferrer, Murray, Federer, Berdych et Wawrinka, un seul manque à l’appel, c’est Juan Martin Del Potro prématurément éliminé. Le seul inhabituel est le bulgare Grigor Dimitrov, qui lui et son pays sont pour la première fois à un stade aussi avancé dans un tournoi Grand Chelem dans la catégorie Hommes. Actuellement se déroule le premier quart entre Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka. Tomas Berdych qui n’a jusque là lâché aucun break affrontera l’espagnol David Ferrer. Roger Federer qui n’a pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi, affrontera le Britannique Andy Murray qui avait éliminé le français Stéphane Robert. Le numéro 1 mondial Rafael Nadal affrontera le seul novice des 8 rescapés, Grigor Dimitrov.