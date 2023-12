3 Surprises qui ont marqué l’Histoire de la Coupe du Monde de Football

Chaque nouvelle Coupe du monde de la FIFA apporte avec elle son lot d’émotions et de surprises. Des nations qui avaient le statut de favoris se font renverser dès leur entrée en lice, tandis que d’autres équipes un peu moins cotées viennent déjouer les pronostics. Revenons ici sur trois événements pour le moins inattendus dans l’histoire de la Coupe du monde.

L’exploit du Costa Rica en 2014

Peu de gens s’attendaient aux performances du Costa Rica au Brésil en 2014, au sein du groupe D composé de l’Uruguay, l’Angleterre et l’Italie. Mais la sélection centraméricaine a créé la surprise, en se hissant à la première place de son groupe.

Dès leur premier match, les « Ticos » ont écrasé l’Uruguay, s’imposant 3-1 face à une équipe considérée par beaucoup comme l’un des grands favoris. Ils ont ensuite remporté une victoire 1-0 contre l’Italie, précipitant l’élimination des Azzurri dès la phase de groupe pour la deuxième fois consécutive. Boostés par une grande confiance et une solide organisation, ils sont également venus à bout de la Grèce en huitièmes de finale. Ils auraient atteint les demi-finales s’ils ne s’étaient pas inclinés en quarts de finale aux tirs au but face aux Pays-Bas.

Le Costa Rica n’était manifestement pas dépourvu de bons éléments, mais ses joueurs clés comme Bryan Ruiz ou Joel Campbell étaient encore loin d’être connus. Keylor Navas, le gardien de but, s’est également fait connaître à ce moment-là, et sa brillante performance lui a valu d’être transféré au Real Madrid un mois seulement après la fin de la Coupe du monde.

Le Sénégal s’impose face aux Bleus en 2002

Le parcours du Sénégal en Coupe du monde a également eu de quoi surprendre. Même s’il est le champion d’Afrique 2022 et que certains de ses joueurs évoluent dans les meilleures ligues d’Europe, aucun expert du football ne croyait à sa victoire contre l’équipe de France en 2002. Il était d’autant plus difficile d’y croire que les Bleus venaient de remporter l’Euro en 2000 et étaient les tenants du titre mondial de 1998. Suite à leur deuxième sacre au Mondial 2018, ils figurent d’ailleurs parmi les grands favoris de la Coupe du monde de la FIFA 2022, aux côtés du Brésil et de l’Argentine. En date du 6 décembre, l’équipe de France présente une cote à 9/12, légèrement derrière le Brésil à 15/8 sur le site de paris sportifs Betway.

En 2002, le Sénégal, qui jouait une phase finale de Coupe du monde pour la première fois de son histoire, s’est pourtant imposé 1-0 contre la France, grâce à un but de Bouba Diop trompant Fabien Barthez, l’emblématique gardien de Bleus de 1998. En plus de battre les champions du monde, les Sénégalais sont arrivés deuxièmes de leur groupe, et ont même atteint les quarts de finale, en dominant les Suédois 2-1 lors des prolongations.

Le Cameroun victorieux contre l’Argentine en 1990

Le monde entier s’attendait à une victoire de Diego Maradona et de ses coéquipiers sur le Cameroun lors du match d’ouverture de la Coupe du monde à Milan en 2010. Néanmoins, les champions en titre n’ont jamais réussi à prendre le dessus. Ils se sont même inclinés 0-1 face à une sélection camerounaise qui n’en était qu’à sa deuxième participation à la Coupe du monde.

De leur côté, les « Lions indomptables » ont terminé premiers de leur groupe. Leur parcours ne s’est pas arrêté là. Ils ont ensuite vaincu la Colombie en huitièmes de finale (2-1), avant d’être éliminés de justesse par l’Angleterre au tour suivant (2-3 après prolongations).

Malgré sa défaite face à l’équipe du Cameroun, l’Argentine s’est toutefois qualifiée pour la phase éliminatoire, en obtenant la troisième place de son groupe. Elle a battu le Brésil en huitièmes de finale (1-0) et l’Italie en demi-finale aux tirs aux buts (4-3), avant de se faire battre en finale par la RFA (0-1).

Il n’y a pas de règles dans le football. Les performances d’une équipe peuvent fluctuer d’une saison et d’une compétition à l’autre. La Coupe du monde 2022 en est un bel exemple avec des événéments comme la récente victoire 2-0 de l’Arabie saoudite sur l’Argentine que personne n’aurait prédit il y a quelque mois. C’est aussi cela qui fait la puissance et la beauté du football.

J’aime ça : J’aime chargement…