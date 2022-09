Les courses hippiques existent depuis bien longtemps et représentent même le début de l’histoire des paris sportifs. Les courses de chevaux étaient pratiquées depuis l’antiquité et les spectateurs mettaient déjà de l’argent en jeu. La discipline à très vite été rendue populaire et enregistre de nombreux amateurs partout dans le monde. Aujourd’hui encore, les courses hippiques sont toujours aussi appréciées. Les chevaux de course sont devenus des stars qui permettent aux parieurs de gagner d’importantes sommes. Pour réussir, il faut encore avoir suffisamment d’informations sur toute l’actualité des courses. Notre expert Montague Varieur vous embarque dans l’univers des courses hippiques.

Courses hippiques et paris sportifs

Les courses hippiques offrent aux amateurs de paris sportifs de multiples possibilités. À chaque course, ce sont de nombreux amateurs qui se mettent en place pour faire des paris. Pour profiter d’une expérience de jeu exceptionnelle, il est préférable de rechercher le meilleur site de paris hippiques. Depuis que ces courses sont proposées en ligne, de nombreuses options ont été créées. De la même manière, il y a de plus en plus d’événements qui sont couverts.

Le champ des possibilités s’élargit de cette manière pour les amateurs qui ne demandent que ça. Plus encore, de nouveaux systèmes de paris sportifs sont mis en place pour attirer de nouveaux joueurs. Ainsi, on retrouve parmi les options le quinté, le tiercé, le quarté, le quadrio, etc. Si vous êtes intéressé par le pari hippique en ligne, il est nécessaire de bien vous renseigner. Vous devez surtout commencer par les paris simples afin de maîtriser comment les choses fonctionnent dans la pratique. C’est seulement après avoir compris comment fonctionne la course que vous pourrez vous positionner pour remporter plus facilement.

Renseignez-vous suffisamment sur les cheveux, les jockeys, mais aussi sur les hippodromes. Vous devez également suivre l’actualité sur les courses pour en apprendre chaque fois plus. Sur ouest france hippisme ou rmc hippisme, vous pourrez découvrir l’essentiel de l’actualité. L’étape suivante consistera à vous intéresser aux types de paris que propose le bookmaker.

Le dopage dans les courses hippiques

Il n’est pas rare de découvrir des cas de dopage dans les différentes pratiques sportives. Les courses hippiques ne sont pas une exception et les cas de dopage chevaux de course ne manquent pas. En plus des chevaux, le dopage peut concerner les jockeys et drivers. Pour ces raisons, les instances organisatrices de ces courses multiplient les contrôles antidopage. C’est d’ailleurs avec le sport hippique que les premiers contrôles antidopage ont eu lieu en 1912.

Des prélèvements de salive avaient été réalisés sur les cheveux. Ceci continue aujourd’hui surtout avec les cas qui deviennent de plus en plus nombreux. En mars dernier, 26 personnes ont été interpellées en France, en Espagne et en Italie. Elles seraient impliquées dans un grand réseau de dopage chevaux de course. Au titre des personnes impliquées, on retrouve des entraîneurs, des vétérinaires, des pharmaciens et autres. Ce vaste coup de filet avait pour objectif de s’attaquer au réseau central qui organisait les dopages dans les coulisses.

Il s’agit d’un réseau international bien organisé constitué de personnes reconnues dans le secteur. Ces arrestations ont permis d’avoir une idée plus précise de l’ampleur du problème. L’affaire porte sur une bonne quarantaine de courses qui font grand bruit dans le secteur. Le dopage aurait permis à des dirigeants et leurs complices d’empocher de grosses sommes. Ceci tout simplement grâce aux courses victorieuses issues de pratiques illégales.

Pour maîtriser complètement ces affaires, les autorités en charge de l’affaire ont décidé de prendre des mesures dures. Comme souligné par Ouest france hippisme, les peines maximales encourues vont de 5 à 10 ans de prison. Pour la plupart, les chevaux destinés à la course et les personnes impliquées sont interdits de course. Pour d’autres encore, les charges ne semblent pas aussi importantes et il existe toujours la possibilité de participer à des courses.

Quelles sont les principales races de chevaux de courses ?

Les chevaux destinés aux courses sont les principaux acteurs des compétitions et ne doivent pas être choisis au hasard. En réalité, toutes les compétitions sont aussi importantes les unes que les autres et il faut choisir le meilleur cheval. Si vous recherchez des informations importantes sur les courses hippiques, vous les retrouverez grâce à rmc hippisme. Pour sélectionner, les propriétaires des écuries se basent sur certains critères déterminants. Avant d’aller en compétition, un cheval doit nécessairement avoir une certaine morphologie et être suffisamment puissant.

Les courses hippiques nécessitent puissance, endurance et vitesse de la part des chevaux. Les meilleurs doivent ainsi disposer de ces atouts pour atteindre le succès espéré par leurs propriétaires. Il existe diverses catégories de chevaux de courses, mais toutes ne sont pas sélectionnées pour compétir. Aussi, pour que la course soit réellement équitable, il y a quelques races qui sont autorisées à courir. Il s’agit notamment :

du pur-sang,

du trotteur français,

l’arabe,

l’anglo-arabe,

le selle français.

Le pur-sang à de nombreuses qualités qui lui permettent d’être compté parmi les meilleurs chevaux de championnat. Il allie vivacité, rapidité et agilité pour assurer parfaitement lors des courses hippiques. Qu’il s’agisse de trot ou de course d’obstacles, il tient parfaitement et est d’ailleurs considéré comme le roi de l’hippodrome. Le trotteur français quant à lui est issu du pur-sang et d’une jument normande. C’est une race idéale lorsqu’il est question de faire du trot.

Enfin l’arabe à une endurance exceptionnelle et parvient à s’en sortir brillamment pour les courses d’obstacles. Dans certains lieux, l’arabe est considéré comme le cheval star pour faire des démonstrations à cause de son esthétique.