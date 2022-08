Pronostic sportif : Comment ça marche ?

Vous aimez le sport ? Vous vous intéressez aux rencontres sportives, compétitions et matches en tous genres ? Alors vous vous êtes sans doute déjà demandé comment faire un bon pronostic sportif. Voici ce qu’il faut savoir pour comprendre comment fonctionnent les principes du pronostic et les cotes de paris. De l’utilisation des statistiques à la prise en compte des actualités en temps réel, nous vous expliquons tout.

Pronostic sportif, entre science et artisanat

Une cote de pari sportif, ça se fabrique. Et comme dans beaucoup de domaines, les pronostics sportifs mixent un côté scientifique et un côté artisanal. La science, ce sont les statistiques et les calculs précis pour prévoir les résultats d’une rencontre. L’artisanat, c’est l’expérience des événements sportifs et le savoir-faire de l’expert (le fameux bookmaker ou trader en pari sportif) qui va fixer sa cote aussi en fonction de son feeling. Pour le côté mathématique, il faut d’abord comprendre ce qu’est une cote.

Chaque année, on estime à 300 000 le nombre d’événements sportifs professionnels qui font l’objet d’un pari.

C’est en fait l’inverse de la probabilité du résultat. Prenons un exemple : si vous pensez que votre équipe préférée à deux chances sur trois de gagner son match, vous calculez 1/0,6666. Cela vous donne une cote de 1,50. Si votre équipe n’a qu’une chance sur quatre de gagner, la cote est alors de 4,00.

Le rôle des statistiques sportives

Maintenant que vous savez comment calculer la cote, vous comprenez que l’enjeu est de calculer la « chance » de votre équipe de gagner son match. Cette probabilité est déterminée par des outils statistiques. Tous les sites de paris sportifs sont équipés de leurs propres logiciels et bases de données. Grâce cette technologie, ils sont capables d’établir la probabilité de victoire, de défaite et de match nul entre deux équipes. Pour commencer, il faut étudier les statistiques sur l’histoire des rencontres entre les deux équipes en question. Imaginez un match entre la France et l’Allemagne. Pour établir votre pronostic de victoire, commencez par étudier l’histoire des rencontres France Allemagne. On parle alors de « probabilité générique », qu’il faut ensuite comparer aux probabilités déterminées par les autres sites de paris sportifs.

Des pronostics sportifs biaisés (parfois)

Mais attention, les cotes tiennent aussi compte d’autres facteurs, plus « marketing » ou plus « psychologiques ». Imaginez un match France Brésil lors de la prochaine Coupe du monde de football. Il est évident que les pronostics publiés par les sites de paris ne seront pas les mêmes en France ou au Brésil. Les parieurs français auront tendance à privilégier les Bleus, alors que les Brésiliens iront plutôt parier pour leur équipe nationale. Autant de biais psychologiques dont il faut tenir compte au moment de calculer un pronostic coupe du monde. Conséquence : les cotes seront revues à la baisse lorsque les parieurs ont tendance à tous prendre la même direction, simplement parce que les sites veulent limiter la casse au cas où le résultat attendu est finalement validé.

Les professionnels ajustent leurs cotes en fonction de l’intérêt de leurs clients pour telle ou telle équipe.

L’information, la clé pour de meilleurs pronostics sportifs

Troisième clé dans la fabrication d’un pronostic : l’information. Il est essentiel de se tenir au courant de l’actualité des clubs, des compétitions, des sportifs. En la matière, toute information peut avoir un impact sur le résultat de l’événement : blessure, absence, changement de météo, motivation de l’adversaire, forme de l’équipe…

Récupérer et analyser ces données en temps réel peut avoir un impact sur les cotes. C’est pour cette raison que les sites de paris sportifs disposent de leurs propres journalistes dédiés et envoyés dans les stades… Un exemple en tennis, certains sites reçoivent en temps réel les annonces de l’arbitre, directement depuis sa chaise au bord du court. Cela leur permet d’ajuster leurs cotes au moment-même où l’arbitre annonce ses décisions.

Mais comment faire si vous n’êtes pas aussi bien équipés qu’eux ? Observer et analyser restent deux activités accessibles à tout le monde. Et avec l’expérience, vous pouvez rapidement gagner en savoir-faire. Une fois que vous savez que votre équipe remporte systématiquement tous ses matchs à domicile, vous pouvez anticiper sur le résultat du prochain match jouée dans son stade. C’est là également que peuvent rendre service les communautés de parieurs, comme La Team Parieur qui réunit plusieurs milliers de passionnés de paris sportifs de football, pour suivre l’actualité, échanger et s’entraider.

En vous appuyant sur les statistiques qui vous renseignent sur l’historique des résultats et sur les actualités qui vous informent sur le contexte de l’événement à venir, vous augmentez radicalement vos chances d’établir un bon pronostic sportif.