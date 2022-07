France Allemagne Euro Féminin : Voici Comment Voir le Match en Direct TV et sur Internet

France Allemagne Euro Féminin 2022 > La demi-finale en direct, voici comment voir le match France Allemagne ce soir en live streaming sur Internet et en direct à la télévision. Vous pouvez regarder la demi-finale France Allemagne facilement dès 21h. Explications.

C’est évident, les Bleues ont de quoi trembler face aux Allemandes ce soir. Nation la plus titrée de l’histoire de l’Euro de football, l’Allemagne avait perdu de son standing depuis son élimination en quart en 2017. Mais c’était sans compter sans le retour des Allemandes à leur meilleur niveau international. Ce soir à partir de 21 heures les joueuses de l’équipe de France féminine de football défient l’Allemagne et ont rendez-vous avec leur destin.

Tout savoir sur la deuxième demi-finale de l’EURO féminin entre l’Allemagne et la France. Le match est prévu ce soir, mercredi 27 juillet 2022 avec un coup d’envoi de la demi-finale à 21 heures (heure de Paris) en direct du Stadium MK, Milton Keynes. Le match France Allemagne est diffusé en intégralité sur TF1 et sur Canal+. Pour les fans des Bleues, cette diffusion est la garantie de pouvoir regarder la confrontation en intégralité simplement et facilement en activant la solution de diffusion en Direct TV.

L’Allemagne (ou l’Allemagne de l’Ouest) a remporté huit des douze éditions de cette compétition à ce jour et joue sa dixième demi-finale alors que la France accède au dernier carré pour la première fois de son Histoire. La France n’a toujours pas battu cet ombrageux voisin en compétition. En quatre matches, elle a concédé trois défaites dans le temps règlementaire et une aux tirs au but en quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2015 au Canada.

Compositions du France Allemagne Euro Féminin

Equipe de France : Peyraud-Magnin; Périsset, Mbock Bathy, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Malard, Cascarino

Equipe d’Allemagne : Frohms; Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch; Oberdorf, Däbritz; Magull; Huth, Brand; Popp

Organisé tous les quatre ans ; comme son homologue masculin, le Championnat d’Europe de football féminin voit ici sa douzième édition se dérouler (avec une création en 1984). Dès lors, ce sont les meilleures équipes féminines qui se présentent pour l’occasion ; souvent après de rudes qualifications, et pour offrir un spectacle certain. Parmi les participants, l’on pourra notamment souligner la toute première apparition de la Suisse, qui se présente après des éliminatoires convaincantes et après avoir terminé à la première place d’un groupe composé de l’Italie, de la République Tchèque, de l’Irlande du Nord, puis de la Géorgie.

Comment voir le Championnat d’Europe de football féminin en direct à la TV

Du côté des autres surprises, l’on pourra aussi citer le Portugal, l’Autriche, la Belgique et l’Écosse ; qui fêtent toutes, leur première apparition. Concernant les vainqueurs historiques de ce Championnat d’Europe de football féminin, force est de constater qu’ils sont tous présents, à commencer par l’Allemagne, bien sûr, la Norvège et la Suède. De son côté, l’équipe de France se sera qualifiée au détriment de la Roumanie, de la Grèce, de l’Ukraine, et de l’Albanie. Présente dans le groupe de l’Islande, l’Autriche et la Suisse, le chemin vers la phase finale semble à l’ordre du jour pour la France, mais attention aux surprises. De son côté, l’Allemagne entend bien conserver son titre, un titre qu’elle possède depuis six éditions consécutives, tout en étant la formation la plus sacrée, avec huit couronnements au total avant cette édition 2017 du Championnat d’Europe de football féminin. Un défi colossal pour les adversaires.

