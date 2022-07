GP F1 France Live : Voir la Formule 1 en Direct TV et sur Internet

Formule 1 en direct TV et sur Internet > voilà la solution pour voir la course du GP F1 de France aujourd’hui. C’est une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1 en direct du circuit Paul Ricard. Le GP F1 de France Live sera sans nul doute très disputé : voici ce qu’il faut savoir pour que vous puissiez voir le GP de F1 de Monaco en direct TV et sur Internet.

C’est un plaisir immense de retrouver aujourd’hui le GP FA de France en live. La chaîne Canal + diffuse en direct et en intégralité toutes les compétitions liées au GP de F1 de France. Une retransmission exceptionnelle pour savourer une course très intense et exigeante, tout en se montrant ; sans nul doute, très importante et décisive pour la suite du championnat. En effet, et depuis le début de la saison, les deux pilotes qui luttent pour la première place au sommet du classement, se donnent aujourd’hui rendez-vous pour le GP de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard.

Lors du GP de F1 d’Espagne, par exemple, l’on aura assisté à une course très disputée, donnant au final un avantage assez inattendu au pilote vainqueur. Entre la concurrence en tête du classement du champion du monde, l’écart n’a jamais été aussi réduit. La course au titre est ouverte. Plus que jamais, le pilote favori doit obtenir un bon résultat en France pour renforcer sa position de leader. Au GP de F1 de France, la lutte est souvent serrée. Ne doutons pas que l’on assiste à quelques surprises. Mais place à la course en direct.

Si vous cherchez à savoir comment voir la Formule 1 en direct live à la TV et en streaming sur Internet, sachez que la retransmission s’effectue sur la chaîne Canal+. Le coup d’envoi de la course est programmé à 15 heures. Vous pouvez également regarder le GP de F1 de Monaco en vidéo, avec le classement et le résultat de la course sur Internet.

