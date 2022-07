Voir Etape du Tour de France en Direct TV + Streaming Video et Classement

Voici comment suivre en direct la 15ème étape du tour de France 2014. Le tour de France se poursuit ce dimanche 20 juillet avec la 15ème étape du Tour qui aura lieu ce dimanche. Il est possible de regarder en direct cette nouvelle étape du TDF 2014 sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 15ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 15ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur 222 km avec une arrivée à Nîmes, vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 15ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Les cyclistes entament une nouvelle étape de la compétition débutant de Tallard pour arriver au bout de 222km à Nîmes. Après une quatorzième étape s’étalant de Grenoble à Risoul, les participants s’embarquent pour la quinzième étape.

Après une quatorzième étape du tour de France 2014 au cours de laquelle les cyclistes sont venus à bouts de 177Km, la distance est à cette nouvelle étape amplifiée tout comme les efforts que doivent fournir les candidats le dimanche 20 juillet. Plus qu’un jour avant le repos à Carcassonne, une cité magnifique dans laquelle les participants pourront souffler un grand coup.

Pour ce qui est de l’étape précédente, le Toulousain Jean-Christophe Péraud nous a épaté avec sa prestation. Il a été le seul à pouvoir tenir le même rythme que Vincenzo Nibali qui est favori pour ce Tour de France 2014. Même si les deux Français Romain Bardet et Thibaut Pinot occupant la 3e et 4e place ont un grand espoir de se retrouver sur le podium du Tour de France, Jean-Christophe Péraud peut aussi fortement l’espérer après ce qu’il a laissé transparaître lors de la quatorzième étape. Le Français peut encore tout bouleverser. On verra ce qu’il nous réservera pour cette quinzième étape…

Video Etape 15 Tour de France 2014

Pour regarder la 15ème étape en live du Tour de France 2014, rendez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir la 15ème étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

LIENS SPONSORISES





15ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Branchez-vous ce dimanche 20 juillet pour suivre en direct la quinzième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 15ème étape du Tour de France 2014 de Tallard, vous pouvez voir en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en live streaming sur Internet.

C’est ici que le Tour de France est à voir!

Tour de France 2014 en direct tv et streaming sur Internet