Le Mondial La Marseillaise : Voir en Direct TV + Streaming sur Internet

Ca y est, le grand rendez-vous de l’année bouliste est enfin arrivé avec le plus beau et le plus grand concours du monde de pétanque. Pour cette édition du 60ème anniversaire, Le Mondial La Marseillaise à pétanque propose en 2022 un plateau de très haut niveau. Alors qui sera le successeur de Jean-Michel Puccinelli ? La compétition se déroule du dimanche 3 au mercredi 6 juillet 2022. Bien entendu, il est aussi possible de regarder le Mondial en direct à la télévision sur France 3 Régions et sur Internet. Explications.

Durant toute la durée du Mondial La Marseillaise à pétanque, retrouvez tous les résultats et les gagnants du Mondial La Marseillaise à pétanque 2022. Parce que c’est décidément le plus grand terrain de boules au monde, découvrez le programme jour par jour du Mondial. La 61e édition du Mondial La Marseillaise s’annonce des plus ouvertes et avant que le vainqueur 2022 soit désigné, rien ne vous empêche de revoir en vidéo les meilleurs moments de l’édition 2021. En particulier, vous pouvoir voir la finale sublime du 60e Mondial La Marseillaise à pétanque qui opposait l’équipe Puccinelli contre Maurel.

Depuis ce week-end, Marseille accueille l’édition 2022 du Mondial La Marseillaise à Pétanque. Quel plaisir pour tous les fans de pétanque de retrouver cet événement mondial qui a donné à ce sport ses lettres de noblesse. Avec le trophée des artistes, les démonstrations de tirs de précisions, le tournoi féminin, les parties des minots, les quarts de finale hommes, et bien entendu chaque partie de la Finale Hommes, vous ne manquerez rien pour voir en direct le Mondial à la pétanque 2022. Que ce soit dans les catégories Femmes, Jeunes, Hommes ou Seniors, le Mondial La Marseillaise accueille 15 000 compétiteurs jusqu’à la grande finale du 6 juillet 2022. Avec une couverture télé incomparable dans le monde de la pétanque, le Mondial La Marseillaise est à voir en direct à la télévision et sur Internet. Le Parc Borely de Marseille bruisse déjà de monde et tout est prêt aujourd’hui pour accueillir les parties du jour sur le Mondial La Marseillaise.

Mondial Petanque La Marseillaise 2022