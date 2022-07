Voir la F1 en Direct : Grand Prix de Grande-Bretagne en Streaming et TV

Formule 1 en direct à la télévision et sur Internet : voici comment voir le Grand Prix aujourd’hui. Le championnat est encore loin d’être terminé, et ce Grand Prix F1 de Grande-Bretagne est à voir en direct vidéo à la TV et en streaming, à partir de 15 heures 50 sur les chaînes du groupe Canal +.

Ce dimanche, tous les fans de F1 ont rendez-vous pour l’un des Grands Prix les plus prestigieux de la saison : le GP F1 de Grande-Bretagne. Nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1, qui se déroule cette fois-ci du côté de la Grande-Bretagne. Historiquement, le Grand Prix de Grande-Bretagne se veut très important. Il se situe à la moitié du championnat et permet de faire un premier point sur le classement général.

Dans le passé, le Grand Prix de Grande-Bretagne avait vu la victoire de Lewis Hamilton, pour la troisième fois consécutive. Soulignons également que si le pilote Mercedes venait à s’octroyer un nouveau succès ici, il rejoindrait les deux pilotes les plus titrés de l’histoire à Silverstone, Jim Clark et Alain Prost. Le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne est une course automobile qui compte pour le championnat du monde de Formule 1. Manche inaugurale du championnat du monde en 1950, c’est avec le GP d’Italie l’une des deux seules épreuves à avoir toujours figuré au calendrier du championnat du monde depuis 1950.

Il est possible de voir la F1 en direct avec la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct vidéo sur les chaînes Canal +, à partir de 15 heures 50 pour le départ de la course. Le replay et le classement du GP de Formule 1 de Silverstone seront ensuite à voir sur Internet. Comme depuis 2013 la diffusion de l’épreuve est assurée par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l’intégralité des séances du week-end. Il y a une heure de décalage horaire avec Silverstone.

Le circuit du Grand Prix de F1 de Grande Bretagne est unique en son genre. Long de 5,891 km et comportant 18 virages, le tracé de Silverstone propose sa configuration actuelle depuis 2011, date à laquelle la ligne droite de départ/arrivée a notamment changé de localisation, ainsi que les stands. Malgré cette évolution, son caractère unique a été conservé, surtout avec le légendaire enchaînement des courbes de Maggots, Becketts et Chapel. En course, il faut boucler 52 tours et une distance de 306,332 km.