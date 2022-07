Tour de France 2022 : Voir l’étape 5 en Direct TV et sur Internet : LILLE MÉTROPOLE ARENBERG PORTE DU HAINAUT Replay et Résultat

Tour de France 2022 en direct TV et en streaming sur Internet > Après quelques journées de compétition déjà acharnée, c’est la première véritable difficulté qui se présente pour les nombreux coureurs du Tour de France, avec une arrivée à Arenberg Porte du Hainaut, bien difficile à négocier. Vous pouvez voir la 5e étape du Tour de France en direct à la TV sur France 2 et France 3, dès 13 heures.

Après un départ du côté du Danemark, le Tour de France 2022 offre sa première grande difficulté, avec cette 5e étape qui se déroule entre Lille Métropole et Arenberg Porte du Hainaut. La Trouée d’Arenberg, de son vrai nom « la Drève des Boules d’Hérin », est un secteur pavé rendu célèbre par la course cycliste Paris-Roubaix. C’est le Nordiste Jean Stablinski lui-même qui proposa de l’intégrer au parcours et qui fut le premier coureur de l’histoire à l’emprunter en 1968. D’une distance approximative de 2 400 m et d’une rare difficulté, elle traverse la forêt domaniale de Raismes – Saint-Amand – Wallers. Ici, il ne fait alors nul doute que le classement général du Tour de France 2022 évolue et permette à l’un des prétendants au titre en fin de Tour, de tenter de prendre l’avantage au général, dès cette journée.

Mais pour réussir à conserver son statut de vainqueur du Tour de France, le coureur devra se montrer à la hauteur de l’évènement attendu aujourd’hui, un parcours marquant, quelques jours seulement après le grand départ de ce Tour de France en direct. En effet, cette 5e étape du Tour de France propose un tracé relativement court ; 157 kilomètres, mais le final est à la hauteur des attentes. En 2018, la dernière étape parsemée de secteurs pavés avait vu la victoire à Roubaix de John Degenkolb. Le kilométrage de tremblements sera équivalent sur le défi acrobatique de cette première semaine. La concentration et la préparation de ce rendez-vous seront pour les favoris du Tour les meilleures armes pour canaliser leurs appréhensions.

Il est possible de voir la 5e étape du Tour de France en direct à la TV sur France 2 et France 3, à partir de 13 heures.