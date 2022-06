Voir le GP F1 Canada 2022 : Internet Streaming + Direct TV

GP F1 Canada 2022 : voici comment voir la retransmission du Grand Prix de F1 Canada 2022 en direct ce dimanche dès 20h (heure de Paris). En direct TV et en direct live streaming sur Internet, le GP F1 Canada est diffusé ce dimanche. Cliquez ici pour retrouver toutes nos explications.

Tout au long du week-end, les fans de F1 ont pu voir en toute simplicité les essais en direct, le résumé des qualifications du Grand Prix du Canada de Formule1. Aujourd’hui, l’heure est venue de regarder le départ du GP en direct, la course en intégralité et l’arrivée du GP F1 Canada 2022 ce dimanche 19 juin 2022. Et dès la fin de la course, vous pouvez aussi retrouver en video replay le classement de la course, les résultats du GP F1 Canada 2022 et le résumé des meilleurs moments du Grand Prix.

Juste avant le départ du GP F1 Canada 2022, sélectionnez ici votre solution pour voir la course en Direct TV (Les liens sont mis à jour en tempsréel : pour les récupérer, rafraîchissez la page, maintenant)

C’est encore une fois un Grand Prix d’anthologie qui se profile ce dimanche soir en direct du Canada. La F1 et son Championnat du monde font escale sur le circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal. Un circuit chargé d’émotion pour tous les francophones amoureux qui aiment regarder la Formule 1, en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec. Le Grand Prix du Canada compte pour le championnat du monde de Formule 1 depuis 1967 et depuis 1978, c’est sur le Circuit Gilles-Villeneuve, de l’Île Notre-Dame au milieu du fleuve Saint-Laurent à Montréal, qu’il se déroule.

Depuis vendredi et jusqu’à ce soir du dimanche 17 juin 2022 se tient le Grand Prix du F1 Canada, avec des retransmissions en direct à la télévision. C’est la chaîne Canal+ qui diffuse en France l’ensemble des courses de la saison de championnat du monde. Ce soir, le départ du GP F1 Canada est programmé pour 20h heure de Paris. Cet horaire du GP Formule 1 Canada est un peu inhabituel. Vous avez donc tout intérêt à prendre vos dispositions en avance et sélectionner vous solution de diffusion en direct dès maintenant.

Notez bien qu’il est possible de voir la retransmission du Grand Prix de F1 de Montréal en direct live à la télévision sur les chaines de Canal+. C’est là que les fans de Formule retrouvent traditionnellement l’intégralité des images vidéo du GP Canada. Rien de plus simple donc pour voir la course ce dimanche soir. Il est aussi possible de regarder le Grand Prix avec votre tablette tactile, votre téléphone mobile ou votre ordinateur, dans la mesure où vous disposez d’une connexion Internet, en Wifi ou ADSL. Si c’est bien le cas, il suffit alors d’installer un player web facilement pour retrouver toute la Formule 1. C’est aussi simple que ça ! Quelques minutes avant le départ du GP Canada 2022, c’est ici même sur Tixup que vous réussirez à tout savoir et ne rien rater de la course en direct live.

