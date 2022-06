Voir le Moto GP Allemagne 2022 en Direct TV + Internet [LIVE à Sachsenring]

Moto GP Allemagne 2002 Streaming : voici comment voir le Grand Prix MotoGP d’Allemagne 2022 en direct live streaming et en direct à la télévision sur Canal+ dès 14h ce dimanche. En direct du circuit de Sachsenring, soyez au rendez-vous pour voir le départ de la course et ne rien rater du Grand Prix MotoGP d’Allemagne en intégralité.

Du vendredi au dimanche 19 juin 20222 se tient le Grand Prix d’Allemagne 2022. La course se dispute comme traditionnellement sur le circuit Sachsenring de la ville de Chemnitz. Cette saison, les pilotes de MotoGP parcourent 30 tours de 3 671 mètres chacun. Pour les fans de moto qui ne connaissent pas le circuit de la course, il faut noter que le Sachsenring est situé dans l’est de l’Allemagne. Étroit, ce circuit a l’avantage d’offrir aux fans un spectacle riche en émotions de toutes sortes. En effet, comme le Grand Prix d’Allemeagne est étroit, la course ne peut se faire à une extrême vitesse mais le fait que les pilotes soient coude à coude ajoute une touche de suspense sur le déroulé et le résultat finale du MotoGP d’Allemagne.

Ce circuit de 3.671 m localisé dans la ville de Chemnitz ne date pas d’aujourd’hui, les premières courses se sont déroulées en 1927. A cette époque, les courses s’organisaient dans les rues et sur les routes situées pas loin d’Hohenstein-Enrstthal. Incroyable ! Puis le circuit de Sachsenring fut construit en 1996, quelques années après la réunification allemande, et dès 1998 ce circuit a obtenu la première course de MotoGP sur ses courbes. Le vendredi a eu lieu les essais libres, un premier à 9h55 et un second à 14h05. Le lendemain les essais ont continué avec un troisième à 9h55 et un quatrième à 13h30. Le jour même à 14h10 se tenait la qualification et la grande course est prévue pour le dimanche 19 juin à 14 heures (heure de Paris).

