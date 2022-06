Montpellier UBB Bordeaux Bègles : Voir le Match en Direct TV et Live sur Internet

Demi-Finale Montpellier Rugby UBB Bordeaux Bègles : voici comment voir le match de Top14 en streaming sur Internet et en direct à la télévision ce soir. Sur la chaîne Canal+ dès 21h, rendez-vous pour voir MHR UBB en demi-finale du Top 14 2022. On vous explique tout.

C’est sur la pelouse de l’Allianz Arena que les XV de l’UBB Bordeaux Bègles et du Montpellier Rugby se donnent rendez-vous pour disputer la deuxième demi-finale du Top 14 de rugby ce soir. La fin de saison approche et les deux clubs ne sont qu’à une marche de la finale. La tension est à son comble pour un match Montpellier UBB Bordeaux Bègles qui s’annonce serré. Le groupe montpelliérain de Philippe Saint-André s’annonce presque au complet. Le pilier gauche Enzo Forletta est de retour pour la demi-finale contre Bordeaux-Bègles, comme le talonneur Brandon Paenga-Amosa. Battue l’année dernière en demi-finale, l’Union Bordeaux-Bègles a une deuxième chance cette année de rejoindre le Stade de France. Mais cela passe par un match difficile ce soir en direct de l’Allianz Riviera de Nice.

Match Montpellier Rugby UBB Bordeaux Bègles à Voir en Direct Streaming sur Internet

Comme tout au long de la saison de Top 14, Canal+ diffuse le match de ce soir entre Montpellier Rugby et Bordeaux Bègles. L'horaire de la demi-finale est fixé à 21h00 ce soir pour permettre la diffusion du match en direct à la télévision sur Canal+. En direct de l'Allianz Arena de Nice, il est aussi possible de voir le match MHR UBB en direct live streaming sur Internet (ordinateur, mobile, tablette…).