Voici comment voir le GP F1 à Bakou en Direct TV et sur Internet : Grand Prix d’Azerbaïdjan

GP F1 Bakou : voici ce qu’il faut savoir pour voir en direct TV et en streaming la course du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1. C’est un énorme changement de décor pour les pilotes de F1 ce week-end, et voici comment regarder toute la F1 à Bakou en direct sur Canal + et sur Internet.

Alors que la saison bat son plein et que le Grand Prix de Monaco a laissé entrevoir une folle saison 2022, voilà que le Grand Prix de Bakou arrive déjà. Le GP F1 d’Azerbaïdjan 2022 a lieu sur le circuit urbain de la ville de Bakou, qui offre aux spectateurs de magnifiques vues sur les architectures modernes de la métropole azerbaïdjanaise.

Ce Grand Prix d’Azerbaïdjan se nommait encore le Grand Prix de F1 d’Europe il y a quelques saisons. Aujourd’hui, cette course apparaît alors comme un virage serré pour la suite du championnat de F1 2022. Si ce circuit urbain est très technique, aucun des deux hommes les plus forts du championnat actuellement n’avaient réussi à s’imposer ici l’an passé, puisque le mérite en revenait à Nico Rosberg. Si l’on donnera tout de même l’avantage ; léger, à Mercedes, l’on surveillera de très près les différents essais des deux jours, avant de se pencher sur les qualifications ; où obtenir une bonne place sur la grille de départ est un fait important ici, notamment pour ne pas rester coincé dans le trafic, puisque les dépassements sont très compliqués. Une fois la course du Grand Prix de F1 d’Azerbaïdjan lancé, dimanche, l’on découvrira si Lewis Hamilton pouvait reprendre l’avantage une nouvelle fois sur le pilote Allemand, ou si ce dernier viendrait à s’effondrer.

Vous pouvez voir la F1 à Bakou en direct, avec la vidéo et le replay des essais, des qualifications et même la course du Grand Prix d’Azerbaïdjan en direct sur la chaîne Canal + et en streaming sur Internet avec votre solution de Direct TV.