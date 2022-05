Tour d’Italie 2022 : Voir l’Etape 19 Marano Lagunare Santuario di Castelmonte en Direct TV et sur Internet

EN DIRECT Etape de montagne Giro 2022 – Voici comment voir l’étape 19 Marano Lagunare Santuario di Castelmonte du Tour d’Italie en direct streaming sur Internet et à la télévision aujourd’hui. Une étape exceptionnelle entre Marano Lagunare et Santuario di Castelmonte, que les fans de cyclisme peuvent voir sur écran TV en direct ou sur ordinateur, téléphone ou tablette en streaming. Explications.

L’étape Marano Lagunare Santuario di Castelmonte du Tour d’Italie 2022 est exceptionnelle à plus d’un titre. Les 178 kilomètres de cours ponctués de 4 ascensions pourraient s’avérer décisifs pour la victoire finale du Giro. En particulier, la dernière ascension du jour vers Santuario di Castelmonte et ses 8,3% de dénivelé pourrait permettre de creuser des écarts. Cette fabuleuse étape de montagne entre Marano Lagunare et Santuario di Castelmonte est à ne rater sous aucun prétexte.

N’oubliez pas : vous devez rafraîchir la page pour récupérer les liens de diffusion en Direct TV en temps réel et voir l’étape 19 du Tour d’Italie 2022

Vous pouvez voir l’étape 19 Marano Lagunare Santuario di Castelmonte du Tour d’Italie 2022 en direct TV sur la chaîne Eurosport. La diffusion de la course se fait en direct, en intégralité et en exclusivité sur Eurosport, la chaîne à suivre tout au long de la saison sur les classiques et les grands tours. Pour les fans de cyclisme, c’est parfait car cela permet également de regarder le streaming du Giro, le résultat en vidéo des étapes et le classement seront aussi disponibles sur Internet. Sur Tixup vous aurez chaque jour toutes les informations qu’il faut connaître pour récupérer les liens de diffusion en direct. Alors n’oubliez pas de rejoindre notre groupe de fans de cyclisme, l’un des plus importants de l’Internet francophone. Une occasion de voir une somptueuse étape du Giro entre Marano Lagunare et Santuario di Castelmonte !

