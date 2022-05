Tour d’Italie 2022 TV : Voir la 17e Etape en Direct Live et sur Internet

EN DIRECT : Tour d’Italie 2022 – Voici comment voir la 17ème étape du Giro en streaming sur Internet et en direct live à la télévision. Somptueuse étape de montagne aujourd’hui : Ponte di Legno Lavarone, à voir en direct. Explications.

Entre Ponte di Legno et Lavarone, l’étape du jour du Tour d’Italie 2022 s’annonce exceptionnelle. C’est le retour de la haute montagne comme le Giro sait offrir aux fans de cyclisme. Aujourd’hui, l’étape 17 du Tour d’Italie 2022 pourrait être décisive pour la victoire finale. Alors qui parviendra à rentrer dans l’histoire de ce nouveau Giro 2022 ? Qui créera l’événement lors de cette 17ème étape Ponte di Legno Lavarone ? Ne ratez rien des 168 kilomètres et des 3 cols de la course en direct live TV et en streaming sur Internet.

Tour d’Italie 2022 à voir en direct TV et en streaming sur Internet

Si vous êtes fan de cyclisme comme des milliers de visiteurs de Tixup, vous pouvez voir l’étape du Tour d’Italie en direct live sur la chaîne Eurosport dès maintenant. Comme tout au long de la saison, Eurosport met les bouchées doubles pour offrir les plus belles courses en direct et en intégralité. C’est encore le cas aujourd’hui avec l’étape 17 Ponte di Legno Lavarone Le Streaming du Giro, le résultat en vidéo des étapes et le classement seront aussi disponibles sur Internet, et sur Tixup vous aurez toutes les solutions de diffusion disponibles. C’est le moment de rejoindre notre groupe de fans de cyclisme, l’un des plus importants de l’Internet francophone.

