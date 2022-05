Tour d’Italie 2022 : Voir l’Etape 16 Salo Aprica en Direct Live TV et sur Internet

Giro 2022 – Voici comment voir en direct l’étape de montagne du jour du Tour d’Italie 2022. En streaming sur Internet ou à la télévision, les fans de cyclisme ont rendez-vous avec l’énorme étape 16 Salo Aprica du Giro. Explications.

Cette fois, le Tour d’Italie 2022 est bien lancé. Les coureurs attaquent leur dernière semaine de compétition par une étape somptueuse : l’Etape 16 Salo Aprica et ses 202 kilomètres de course. Au total, les organisateurs ont programmé 21 étapes, et celle d’aujourd’hui fait partie des incontournables, à ne rater sous aucun prétexte. Entre Salo et Aprica, vous pouvez vous attendre à une étape folle, avec 4 cols au programme.

Attention : aujourd’hui, l’Etape 16 Salo Aprica du Tour d’Italie 2022 est diffusée en direct à partir de 12h30. A la télévision en direct live, c’est sur la chaîne Eurosport que les fans de cyclisme ont rendez-vous dès maintenant. Comme tout au long de la saison, Eurosport accompagne les coureurs dans les plus grandes compétitions, dont le Giro bien entendu, en direct et en intégralité pour les grandes étapes de montagne comme celle d’aujourd’hui. Le streaming du Giro, le résultat en vidéo des étapes et le classement seront aussi disponibles sur Internet, et sur Tixup vous aurez chaque jour toutes les informations. Alors n’oubliez pas de rejoindre notre groupe de fans de cyclisme, l’un des plus importants de l’Internet francophone. Une occasion de voir une belle étape du Giro, toujours aussi spectaculaire !

