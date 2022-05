Top 14 Rugby : EN DIRECT Voir le Match sur Internet et en Live TV

EN DIRECT : Top 14 Rugby > Voici comment voir la journée de Top 14 de rugby aujourd’hui en direct sur Internet et à la télévision. Dès 17h00 et en multiplex, les fans de rugby peuvent voir chaque match en streaming sur Internet et en direct TV sur Canal+. Au programme : La Rochelle Stade Français Biarritz ASM Clermont Auvergne Montpellier Rugby Racing 92 Toulon Pau et tous les matchs qui complètent cette journée de Top 14 de rugby.

La dernière journée de Top 14 de rugby avait réservé son lot de surprises. Même pour les plus connaisseurs des fans de ballon ovale… Au point de parler de faux départ pour les grosses écuries ?

Top 14 en Direct

Voir le Match de Top 14 de Rugby en Direct Streaming et à la TV

Cette fois encore, c’est grâce à la chaine Canal+ que les fans de rugby peuvent voir en intégralité les matchs de Top 14 aujourd’hui. La retransmission des matches de Top 14 débute à 17 heures en direct TV. Vous pouvez revoir ici même en replay le résumé de chaque match du Top 14 de rugby dès la fin de la journée, avec les videos des essais et les interviews d’après match.