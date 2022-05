6 Heures de Spa Francorchamps : Voir la Course en Direct TV et Streaming Video sur Internet

Voici comment voir en direct les 6 Heures de Spa en direct à la télévision et en streaming sur Internet. Les 6H de Spa en Belgique se poursuivent aujourd’hui avec une course endurance auto dont l’arrivée est prévue aux environs de 18h30. Il est possible de voir en direct cette course sur Eurosport dès maintenant et en direct live sur Internet. Alors profitez-en.

Le coup d’envoi de la retransmission des 6 Heures de Spa en direct live est prévu dès 12h30. Cela laisse le temps pour les fans de sport auto de profiter de l’intégralité de la course du jour. Tout au long des tours de circuit de Spa Francorchamps, vous pouvez suivre en direct la course Auto des 6 Heures de Spa en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la course d’endurance des 6h de Spa avec le replay vidéo des moments forts de cette 4ème manche est disponible ici même avec les résultats complets.



Les 6 Heures de Spa-Francorchamps ont toujours été l’occasion pour les pilotes d’exprimer tout leur talent sur une course d’endurance. Plusieurs sorties des « Safety Car » ont été enregistrées. De plus, la course a été bloquée à trois reprises au cours du premier jour à cause de ces accidents répétitifs.

