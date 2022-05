Lille Monaco : Voir le Match en Direct sur Internet + Live TV

Et voici le match du jour : LOSC AS Monaco, un match à voir en direct à la télévision et sur Internet. Explications pour ne rien rater de la diffusion du match LOSC Lille AS Monaco en direct live streaming et la retransmission du match Lille – Monaco en direct à la télévision sur Prime Video.

Premier match de la journée ce soir à partir de 21h00 sur Prime Vidéo avec une affiche qui opposera au Stade Pierre Mauroy de Lille le LOSC à l’AS Monaco. Deux adversaires directs et en cas de victoire, l’écart pourrait se creuser entre les deux équipes. Avec le résultat de la dernière journée, le constat est sans appel : désormais, seule la victoire compte ! C’est donc un match à gros enjeux entre deux des meilleurs clubs en Ligue 1 avec des Dogues qui disposent de la meilleure défense du championnat. En face, le club de la principauté qui n’étonne pas en vue de sa campagne de recrutement à venir et qui reste impérial depuis plusieurs matchs.

Voir le Match LOSC Lille AS Monaco en Direct Streaming sur Internet

Le match Lille Monaco est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne de diffusion habituelle de la Ligue 1 cette saison : Prime Video. Dès 21h00, le match est à ne pas rater avec le coup d’envoi du choc entre le LOSC – ASM en direct. A la télévision sur Prime Vidéo ou en direct Streaming sur Internet, c’est l’affiche de cette journée entre les clubs lillois et monégasques. Il est aussi possible de regarder le match Lille Monaco en streaming sur votre ordinateur, téléphone ou tablette. Pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Et n’oubliez pas de rejoindre la communauté de fans de foot, c’est l’une des plus importantes du web francophone. Ce n’est pas sans raison !

