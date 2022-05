4 Jours de Dunkerque 2022 : Voir la Course en Direct TV et sur Internet – Cyclisme

Cyclisme : voici comment regarder l’étape des 4 Jours de Dunkerque 2022 aujourd’hui en direct live à la télévision et en streaming sur Internet. Ne ratez pas une seconde de la course en direct avec la retransmission des Quatre Jours de Dunkerque en direct sur France 3 et en ligne. Explications.

L’incontournable course à étapes des Hauts de France est de retour. Le coup d’envoi de l’édition 2022 des 4 Jours de Dunkerque, c’est déjà maintenant et la saison de cyclisme est donc bel et bien lancée avec la traditionnelle épreuve qui sillon les départements du Nord et du Pas de Calais. Le programme de cette année rompt avec les standards habituels qui ont tendance à handicaper les coureurs en raison des courses par étapes devenues prévisibles et qui se bloquent en raison des contre-la-montre. Heureusement, les 4 Jours de Dunkerque 2022 promettent de tenir les fans de cyclisme en haleine.

Juste avant le départ de l’étape du jour, sélectionnez votre solution de Direct TV pour voir les 4 Jours de Dunkerque en direct

Cyclisme : Voir l’étape des 4 Jours de Dunkerque 2022 en Direct TV et Streaming sur Internet

C’est un fait, l’étape du jour des 4 Jours de Dunkerque est retransmise en direct à la télévision sur Eurosport. Pour tous les fans de cyclisme, c’est une occasion immanquable de profiter de la course dans son intégralité, sur une chaîne qui défend le cyclisme tout au long de la saison en diffusant les plus belles courses à étapes A partir de 14h35, rendez-vous est pris pour voir le début de l’étape des 4 Jours de Dunkerque 2022 en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet, c’est à vous de décider selon vos disponibilités et votre écran préféré. Il est possible de voir les 4 Jours de Dunkerque en streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début de la course. Vous saurez tout ici.

4 Jours de Dunkerque en direct streaming live