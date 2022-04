MotoGP Portugal : Voir le Grand Prix en Direct TV et sur Internet

La MotoGP à voir en direct live TV et en streaming sur Internet > Retour en course pour les pilotes de Moto GP au Portugal, désormais prêts à tout pour réussir à s’imposer et à chambouler ce classement général. Sachez que vous pouvez voir le Grand Prix de MotoGP Portugal en direct en vidéo à la TV sur Canal+, dès 14 heures.

Que l’attente a été longue pour les amateurs de moto, et c’est après plusieurs semaines d’absence, que la MotoGP fait son grand retour. Cela remonte déjà mais on a assisté alors à un Grand Prix de MotoGP d’anthologie. Désormais, le GP du Portugal annonce la couleur et le retour aux affaires pour les principaux favoris, qui sont finalement très proches au classement général.

Grand Prix Portugal MotoGP en direct de Portimao

Voir le Grand Prix de MotoGP Portugal en direct vidéo à la TV

Lorsque l’on y regarde de plus près, le Grand Prix de MotoGP du Portugal commence à se forger une réelle place dans la saison. Sur le circuit de Portimao, les pilotes ont désormais trouvé leurs marques Ici, il est question d’accélérations très fortes, de freinage appuyé et d’un dénivelé important. Alors que les occasions de dépassement sont nombreuses, l’on soulignera encore le fort freinage qu’il faut effectuer au bout de la ligne droite principale, un moment souvent spectaculaire.

Si vous cherchez à savoir comment voir le Grand Prix de MotoGP Portugal en direct vidéo à la TV, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal+, la chaine de télévision française qui assure la diffusion de la saison de MotoGP cette année, dès 14 heures (heure de Paris). Le résultat et le classement du GP du Portugal seront également à regarder sur Internet, plus tard dans la journée.