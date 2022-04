Voir le Moto GP des Amériques en Direct TV et sur Internet, c’est possible

Moto GP des Amériques : regardez ce soir le Grand Prix des Etats-Unis d’Amérique à Austin de MotoGP, en direct live sur Internet et en direct TV sur Canal+. Au Texas, le circuit d’Austin accueille dès maintenant les essais qualificatifs de MotoGP, avec la course en direct dès aujourd’hui. Vous pouvez revoir le Moto GP USA maintenant en vidéo replay, avec le résumé, le classement et les interviews des pilotes de moto GP.

Ce soir, ce sont les essais du Grand Prix des Amériques qui occupent toute la planète Moto Grand Prix. En ce début de saison de Grand Prix, les pilotes ont rendez-vous pour la nouvelle course MotoGP de l’année, au Texas. Chaque année, cette course est un rendez-vous incontournable de la saison de MotoGP qui se donne la chance de séduire le public américain, un public stratégique dans la promotion de des sports mécaniques et du MotoGP en particulier. Avec le correct player web, il est possible de voir en direct live sur Internet le Grand Prix USA de moto GP, moto 2 et moto 3.

C’est bien à une grande bagarre générale qu’il faut s’attendre au Grand Prix des Amériques cette saison. Le classement des pilotes au Championnat du Monde de Moto GP en sera sûrement bouleversé. Cette année, pour la nouvelle édition du GP Amériques, l’Espagnol semble une nouvelle fois être insatiable… Le circuit d’Austin est particulièrement bien adapté aux courses de MotoGP. Les 20 courbes de la piste sont disposées de telle manière que les pilotes sont incités à réaliser beaucoup de dépassements avec des points à près de 300 km/h. Le circuit a été dessiné pour mettre les pilotes de MotoGP à l’épreuve à de nombreuses reprises, avec un dernier secteur exigeant. « Je dirais que le dernier virage est la dernière chance de dépassement : une courbe étroite en 1ère ou 2nde, avant d’attaquer la ligne droite principale » commentait Dani Pedrosa le coéquipier de Marc Marquez chez Honda. Pas étonnant que Red Bull ait choisi de devenir le sponsor officiel du Grand Prix des Amériques. Devant les plus de 130 000 spectateurs présents dans les tribunes du circuit, l’édition de cette saison sera encore une fois fantastique pour un GP, proposant également un dénivelé de piste de 41 mètres et des défis spécifiques, que les pilotes d’usine Honda nous décrivent avant la seconde édition…

En tant que fan de moto, vous avez beaucoup de solutions pour regarder le Grand Prix à la télévision en direct, ou sur Internet en live puisque la chaine Canal+ diffuse la course en direct live et en intégralité sur TV et Web. Dès la fin de la course de dimanche, retrouvez ici le Moto Gp USA en vidéo, avec le classement, le replay de la course et les interviews des pilotes de MotoGP. C’est ici même sur Tixup que cela se passe pour le MotoGP Amériques en direct live sur le web et en video replay.